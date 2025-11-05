Inicia el juicio por la Causa Cuadernos junto a 86 acusados

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner será juzgada por la Causa Cuadernos y el proceso oral se prevé que arranque a las 9.30 del jueves 6 de noviembre.

El proceso oral se abrirá en el Tribunal Oral Federal 7 y cuenta como acusadora a la fiscal general Fabiana León. Foto: NA

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá a ocupar un lugar en el banquillo de los acusados a partir del jueves 6 de noviembre junto a 86 imputados en el juicio por la llamada Causa Cuadernos.

El proceso oral se abrirá en el Tribunal Oral Federal 7 y cuenta como acusadora a la fiscal general Fabiana León, quien describió la investigación como “la de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina”.

La causa se centra en el supuesto funcionamiento de una red de recaudación de sobornos ligada al sistema de obra pública durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Los hechos investigados comprenden alrededor de 540 episodios de presuntos pagos ilegales realizados por empresarios para acceder a contratos estatales.

La expresidenta será juzgada por la Causa Cuadernos.

El inicio del juicio se prevé desde las 9.30 de la mañana y estará disponible mediante transmisión por YouTube. La modalidad de las audiencias aún no está totalmente definida, aunque las fuentes judiciales señalan que podrían combinarse instancias virtuales y presenciales.

La expresidenta y vicepresidenta durante el gobierno de Alberto Fernández deberá conectarse desde su lugar de detención domiciliaria ubicado en San José 1111, donde cumple la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta impuesta en la causa Vialidad y que la Corte Suprema dejó firme este año.