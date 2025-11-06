El Gobierno postuló a Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea

El diputado del PRO fue el elegido de Milei para ocupar el cargo diplomático vacante en Bruselas. Su designación aún debe ser aprobada.

El diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade denunció que su colega de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias envió dinero al exterior en 2016 y en 2019, en ambos casos a cuentas que no figuran en sus declaraciones juradas como funcionario público. Foto NA: MARIANO SANCHEZ

Fernando Iglesias fue postulado por el Gobierno argentino como embajador ante la Unión Europea. El diputado del PRO es parte de los dirigentes del espacio fundado por Mauricio Macri que tiene buena relación con Javier Milei. Anteriormente, había acompañado al Presidente en viajes al exterior.

El cargo de embajador ante la Unión Europea está vacante desde que en junio se trasladó a Atilio Berardi a la embajada en Argelia.

La aprobación de Fernando Iglesias como representante diplomático en Europa podría demorarse algunos meses, ya que requiere el visto bueno de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, además de la aprobación de la Comisión de Acuerdos del Senado y el posterior decreto presidencial.

Fernando Iglesias. Foto NA: DAMIÁN DOPACIO

Frente a las críticas de la oposición, que cargaron contra el Diputado por “no tener formación internacional”, Iglesias respondió: “Magister cum laude en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bologna, con especialización en Europa y Latinoamérica. Profesor de Teoría de la globalización de la UCES. Profesor de Gobernabilidad internacional de la Universidad Belgrano. Director de la cátedra Spinelli de integración regional del Consorzio Universitario Italo Argentino“, haciendo alusión a los prestigiosos méritos del profesor de vóley.

El Diputado nacional finaliza su mandato en diciembre 2025 y no renovará su banca. Desde que es titular de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados, se rumoreaba con una posible postulación. Finalmente llegó.

Fernando Iglesias, AGENCIA NA

La Unión Europea tomó relevancia en el debate público de los últimos días desde que el Canciller, Pablo Quirno, calificó como “una picardía” no haber cerrado el acuerdo bilateral entre la entidad con sede en Bruselas y el Mercosur.