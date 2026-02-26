Iglesias en la presentación del libro del Mauricio Macri en la Rural en marzo de 2025. Foto: Noticias Argentinas

La Cámara de Senadores comenzó a debatir tres proyectos importantes para el oficialismo en la sesión de este jueves 26 de febrero y comenzó con el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea, que ya fue aprobado por la Cámara Alta. El recinto continuó con el acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE y finalizará con la Ley de Glaciares.

La sesión arrancó a las 11 de la mañana y el Gobierno espera otro triunfo legislativo a pocos días del final del periodo de sesiones extraordinarias. Con 38 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, el Senado aprobó la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea.

El recinto aprobó el pliego del exdiputado nacional Fernando Iglesias como candidato a embajador extraordinario y plenipotenciario ante Bélgica y la Unión Europea. Foto: Captura de pantalla Senado

Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la UE: cuándo fue postulado por el Gobierno

Fernando Iglesias fue postulado por el Gobierno argentino como embajador ante la Unión Europea el pasado 6 de noviembre de 2025. El diputado del PRO es parte de los dirigentes del espacio fundado por Mauricio Macri que tiene buena relación con Javier Milei. Anteriormente, había acompañado al Presidente en viajes al exterior.

El cargo de embajador ante la Unión Europea está vacante desde que en junio se trasladó a Atilio Berardi a la embajada en Argelia. Cabe recordar que su aprobación definitiva requiere el visto bueno de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, además de la aprobación de la Comisión de Acuerdos del Senado y el posterior decreto presidencial.

Frente a las críticas de la oposición, que cargaron contra el Diputado por “no tener formación internacional”, Iglesias respondió: “Magister cum laude en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bologna, con especialización en Europa y Latinoamérica. Profesor de Teoría de la globalización de la UCES. Profesor de Gobernabilidad internacional de la Universidad Belgrano. Director de la cátedra Spinelli de integración regional del Consorzio Universitario Italo Argentino“.

Iglesias finalizó su mandato como diputado nacional en diciembre 2025 y no renovó su banca. Desde que es titular de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados que se rumoreaba con una posible postulación y finalmente llegó hasta su aprobación en el Senado durante la sesión del jueves 26 de febrero.

La Unión Europea había tomado relevancia en el debate público desde que el Canciller Pablo Quirno calificó como “una picardía” no haber cerrado el acuerdo bilateral entre la entidad con sede en Bruselas y el Mercosur.