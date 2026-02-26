Sesión en la Cámara de Senadores. Foto: Captura de pantalla Senado

La Cámara de Senadores comenzó a debatir tres proyectos importantes para el oficialismo: la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. La sesión arrancó a las 11 de la mañana de este jueves 26 de febrero con la aprobación del el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea y el Gobierno espera otro triunfo legislativo a pocos días del final del periodo de sesiones extraordinarias.

Los ejes importantes de los proyectos de ley: qué busca el Gobierno con el acuerdo Mercosur - UE, la Ley de Glaciares y el pliego de Fernando Iglesias

El acuerdo Mercosur - Unión Europea contempla un componente político y otro económico. El primero quedó momentáneamente detenido luego de que el Parlamento Europeo resolviera remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para analizar su compatibilidad con los tratados comunitarios, un proceso que podría extenderse hasta dos años. En lo que respecta al económico, las atribuciones para avanzar en determinados pasos ya fueron delegadas en el Consejo Europeo, que podrá iniciar negociaciones con los países que ratifiquen el acuerdo. “La entrada en vigencia del acuerdo permitiría cubrir cuotas de exportación de algunos productos, como la carne, antes que Brasil, por ejemplo”, señalaron desde el oficialismo.

El presidente participó de la ceremonia realizada el sábado 17 de enero. Foto: REUTERS

En paralelo, se tratará la modificación de la Ley de Glaciares con el objetivo de “quitar trabas a las inversiones”, sobre todo mineras, a pedido del presidente Javier Milei. El tratamiento del proyecto de ley se llevará a cabo durante la jornada de este jueves 26 de febrero al igual que el acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea y la propuesta oficial es que las provincias puedan autorizar emprendimientos extractivistas en sus territorios.