El Gobierno firmó el decreto para designar oficialmente a Fernando Iglesias como representante argentino ante la Unión Europea una semana después de su formalización como embajador en Bélgica. El exdiputado nacional del PRO, quien acompañó a Milei en varias giras oficiales, ejercerá ambas funciones en simultáneo y le permitirá al Ejecutivo ahorrar recursos al no tener que duplicar las representaciones diplomáticas.

La designación de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea fue publicada este viernes 16 de enero en el Boletín Oficial a través del decreto 18/2026, que llevó la firma del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno. En el decreto, se destacó que el doble nombramiento de Iglesias apunta a un “ahorro genuino del gasto público”.

A su vez, se resaltó que el nombramiento del exdiputado del PRO como representante ante la Unión Europea es “esencial con el fin de garantizar la continuidad en la representación diplomática” y “la adecuada atención de los asuntos bilaterales e internacionales”. Esta medida ocurrió a escasas horas de la firma en Asunción del demorado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, ceremonia que se llevará a cabo este sábado 17 de enero con la presencia de Milei, sus pares de Uruguay y Paraguay y autoridades de ambos bloques regionales.

Iglesias expresó que desempeñar esta función es “un gran honor y un enorme desafío; especialmente, en estos tiempos de apertura y cambio”. En octubre de 2025, había viajado a Bruselas para participar de reuniones bilaterales entre Argentina y Bélgica y repasar los lineamientos del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

En ese viaje, Iglesias mantuvo un encuentro con el director de las Américas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores local, Pierre-Emmanuel De Bauw, y con integrantes del Parlamento Europeo. En el mismo mes, se entrevistó con el nuevo embajador belga en la Argentina, Hubert Cooreman. “Repasamos la agenda bilateral entre nuestros países. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y el incremento del comercio y las inversiones belgas en Argentina están en el centro de la agenda“, había comentado.

El canciller Pablo Quirno se reunió con Leandro Rizzuto, embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el marco de una visita oficial al país que se extenderá hasta el jueves 15 de enero. El encuentro forma parte de una agenda diplomática destinada a fortalecer los vínculos bilaterales entre Argentina y Estados Unidos, incluyendo prioridades compartidas como el comercio regional y la seguridad hemisférica.

La agenda de Quirno con Rizzuto se dio en medio de un contexto internacional donde Argentina busca consolidar su presencia en espacios multilaterales y ampliar oportunidades de cooperación estratégica con Estados Unidos en áreas que incluyen no sólo comercio e inversiones, sino también seguridad regional y coordinación en organismos internacionales.