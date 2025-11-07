Movimientos en el ministerio del Interior: Diego Santilli se reúne con gobernadores para buscar acuerdos

El designado ministro del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán recibirá a Ignacio Torres y Raúl Jalil en primera instancia. La agenda de Diego Santilli.

Nuevo ministro del Interior del gobierno de Milei. Foto: NA

Diego Santilli recibirá a gobernadores para buscar acuerdos. El flamante ministro del Interior de la Nación que reemplazó a Lisandro Catalán lo hará pensando en el Presupuesto 2026 y la implementación de reformas por parte del Ejecutivo con las primeras visitas a su despacho confirmadas: Ignacio Torres, de Chubut; y Raúl Jalil, de Catamarca.

"Son todas reuniones bilaterales y en Casa Rosada. Santilli además invitó a Manuel Adorni a que se sume, así que con esa lógica comenzamos”, detallaron los mismos voceros. Cabe resaltar que todavía no asumió formalmente en el cargo. De hecho, no hizo la jura que sí realizó Adorni el pasado martes 4.

Javier Milei y Diego Santilli. Foto: X @diegosantilli

Sin embargo, trascendió que mantuvo contactos informales con gobernadores para alcanzar consensos. El próximo lunes 10 de noviembre, Santilli recibirá a Marcelo Orrego (San Juan), Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Sáenz (Salta).

En tanto, el designado ministro del Interior aún no renunció a su banca como diputado nacional tras la victoria en las elecciones legislativas y se desconoce si lo hará antes del 10 de diciembre, cuando se produzca el recambio legislativo.

Milei sobre la reunión con gobernadores: hubo un acuerdo sobre “lo que necesita la Argentina”

Javier Milei se refirió a su encuentro con distintos gobernadores que tuvo lugar el pasado jueves 30 de octubre. El presidente de la Nación la consideró “extremadamente positiva”, además de que mencionó que hubo un “acuerdo” total en la búsqueda del equilibrio fiscal como política de Estado.

Según lo que expresó durante una entrevista con A24, los mandatarios provinciales están “de acuerdo”, aunque con “matices”, sobre “lo que necesita la Argentina”, que incluye una reforma laboral y del Código Penal.

Reunión de Javier Milei con los gobernadores. Foto: Presidencia

“Eso muestra la voluntad de lo que pidieron más de dos tercios de argentinos de no volver al pasado e ir hacia el futuro de la libertad”, detalló.