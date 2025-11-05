Manuel Adorni juró como nuevo jefe de Gabinete de la Nación

Adorni renunció a su cargo como vocero presidencial y asumió al frente de la jefatura de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos.

Milei y Adorni firmaron el acta correspondiente. Foto: Captura de pantalla Oficina Presidencia

Manuel Adorni juró como nuevo jefe de Gabinete de la Nación tras la renuncia presentada por Guillermo Francos. El -ahora- exvocero presidencial lo hizo pasadas la 12 del mediodía del miércoles 5 de noviembre frente a la presencia del presidente Javier Milei.

El breve acto de juramento contó con la presencia de ministros, secretarios y subsecretarios del Ejecutivo, así como también familiares y amigos de Manuel Adorni e invitados especiales en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.

Ni bien juró, Adorni y Milei se fundieron en un abrazo. “Gracias”, le dijo el presidente. “No, gracias a vos. Con todo, eh”, se escuchó decir por parte del nuevo jefe de Gabinete. Luego de la firma, se dio por finalizado el acto de juramento y el jefe de Estado se prepara para viajar hacia Estados Unidos para asistir al evento America Business Forum, donde estarán Lionel Messi y Donald Trump y hasta dará una entrevista con Fox News, entre otras apariciones públicas

Por qué se demora la asunción de Diego Santilli como ministro del Interior

En cuanto a Santilli, su toma de posesión en el cargo de ministro del Interior se demorará cerca de 10 días debido a que el dirigente debe presentar una doble renuncia.

Al haber sido electo diputado, el ex candidato del PRO debe renunciar tanto a su actual banca y a la que obtuvo en las elecciones del 26 de octubre, a la vez que la Cámara Electoral debe aceptar a su reemplazante, un proceso que demandará unos diez días.

Javier Milei y Diego Santilli. Foto: X @diegosantilli

Además, se espera que este martes se habilite la Comisión de Presupuesto, que también integra Santilli.