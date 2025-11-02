Diego Santilli, tras ser anunciado como nuevo ministro del Interior: “Argentina necesita avanzar en reformas estructurales”

Pese a asegurar que le sorprendió el llamado de Javier Milei, el exdiputado del PRO dijo que aceptó rápidamente la propuesta del presidente, con quien se reunió en Olivos.

Diego Santilli y Javier Milei. Foto: X @diegosantilli

El presidente Javier Milei designó este domingo a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán, quien renunció día atrás en medio de la interna en el Gobierno. Quien viene de ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires con la lista de La Libertad Avanza, habló tras conocerse sus nuevas obligaciones.

Santilli aseguró que lo sorprendió el llamado de Milei, pero dijo que rápidamente aceptó y su idea es trabajar para “seguir avanzando” en las reformas.

Santilli será candidato en la lista de La Libertad Avanza. Foto: Twitter de La Libertad Avanza

“Gracias Presidente por la confianza y por pensar en mí para este desafío. Lo asumo con muchísima responsabilidad y con una profunda convicción: la Argentina necesita avanzar en las reformas estructurales que le permitan al país crecer, generar empleo y atraer inversiones“, explicó en redes.

Y sumó: “Y lo voy a hacer como lo hice toda mi vida. Dejando cuerpo y alma en la cancha, dando siempre lo mejor de mí y trabajando en equipo. Con todos. Con la Secretaría General de la Presidencia Karina Milei, con el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, con el Presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y con Patricia Bulrrich en el Senado”.

“Estamos en un momento único. Los argentinos eligieron, de manera contundente, seguir por el camino de la libertad y avanzar en las transformaciones que necesitamos para construir un futuro de crecimiento, desarrollo y prosperidad”, cerró.

En tanto, en declaraciones a TN, Santilli sumó: “Me sorprendió el llamado del Presidente. Charlamos el otro día, pero no de este tema. Pasaron muchas cosas en el medio. Me citó para charlar. Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas que planteamos. Me dijo ‘venite en cuanto puedas para la Quinta’. Obviamente que le dije que sí al instante. Esta es la etapa de estabilización del país y estoy convencido de que ese es el camino. Si me sumo es para seguir avanzando".

Desde la puerta de la quinta de Olivos, Santilli contó que Javier Milei lo contactó cuando estaba volviendo de Paraná, donde su hijo participó de una carrera de automovilismo, y expresó estar convencido de que “se viene una etapa de crecimiento de unos 20 o 30 años”.

“Lo que pasó el otro domingo es un apoyo que le dio la sociedad al presidente Milei”, dijo, sobre las elecciones legislativas en el que resultó electo como diputado. “Venimos de hacer un acuerdo en conjunto con el PRO y un trabajo muy fuerte. Ahora tenemos que seguir por ese camino”, agregó.

Karen Reichardt asume como primera diputada de LLA en la provincia de Buenos Aires

Teniendo en cuenta que el “Colo” era el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, la banca que deja Santilli será asumida por Karen Reichardt, quien figuraba en el segundo lugar de la lista y generó gran repercusión desde que se anunció su candidatura.

Karen Reichardt y Diego Santilli. Foto: Instagram

Exmodelo con una amplia trayectoria en el ámbito artístico, Reichardt se abrió paso en la política gracias a sus intervenciones en redes sociales, donde defendía las políticas de ajuste del gobierno de Milei.

De esta manera, la exempresaria y referente del ala más dura del liberalismo económico se perfila como una de las figuras clave del bloque en la cámara baja, aportando un perfil mediático que refuerza la estrategia política del partido.