ATE convocó a un paro nacional contra la reforma laboral: cuándo será

El gremio de estatales confirmó el paro nacional con movilización a la Secretaría de Trabajo en rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Paro de ATE

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional en rechazo a la reforma laboral que quiere impulsar el gobierno de Milei y en demanda de la “inmediata” reapertura de las paritarias. El gremio estatal se movilizará hacia la Secretaría de Trabajo.

Cuándo será el paro nacional de ATE en contra de la reforma laboral

El gremio confirmó el paro nacional para el próximo miércoles 19 de noviembre. Así lo definió a través de un plenario federal realizado este martes 11, según informó la organización en un comunicado oficial.

“Esperar hasta el 10 de diciembre es suicida. Si nos quedamos quietos y no rechazamos en las calles esta reforma laboral regresiva, nos aplastan”, expresó Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.

Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional. Foto: NA.

En esta misma línea, sostuvo que “el Gobierno está mintiendo” y “tiene que explicar con claridad para qué quiere una reforma laboral, porque si nos dice que es para generar empleo y que crezca la economía, eso es falso. No va a ocurrir quitando derechos”.

“Con la nueva composición en el Congreso y el pragmatismo atroz de la mayoría de los gobernadores, va a ser difícil lograr consensos en el Parlamento para defender la posición de los sindicatos y los trabajadores. El camino que nos queda es el de ejercer nuestros derechos constitucionales de manifestación y protesta”, agregó.