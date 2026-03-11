ATE anunció un paro de una semana en aeropuertos de todo el país:

ATE anunció un paro de una semana en aeropuertos de todo el país. Foto: NA

El sindicato Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro semanal de actividades en aeropuertos de todo el país en el marco de un conflicto salarial con el Gobierno nacional en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El anuncio fue realizado por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien informó que las protestas se desarrollarán entre el 18 y 24 de marzo, en dos franjas horarias: de 09:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00. Durante esos períodos solo se garantizarán vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales.

Rodolfo Aguiar, secretario general de la ATE. Foto: NA.

Un conflicto salarial entre el Gobierno y la ATE

“El Gobierno llevó el conflicto salarial al límite y decidió no pagar los aumentos acordados en la ANAC”, aseguró Aguiar en una publicación en la red social X. Además, advirtió que cualquier cancelación o reprogramación de vuelos será “exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional”.

De acuerdo con el comunicado que el gremio presentó ante la Secretaría de Trabajo de la Nación Argentina, la medida responde a la falta de pago de incrementos salariales previamente acordados y al reclamo por la apertura de la paritaria sectorial.

La medida de la ATE responde a la falta de pago de incrementos salariales previamente acordados. Foto: NA.

“Cabe señalar que esta organización gremial ha aguardado durante más de un mes el cumplimiento de los compromisos asumidos por parte de las autoridades en las instancias de diálogo mantenidas oportunamente, en las que se manifestó la existencia de una propuesta en elaboración para abordar los reclamos mencionados”, indica el documento.

Además, desde ATE señalaron que la medida busca visibilizar la situación salarial de los trabajadores del organismo. “Sin sueldos dignos no hay trabajadores, y sin trabajadores no hay Estado”, sostuvo Aguiar al justificar la convocatoria al paro.

El impacto del paro semanal de la ATE

La protesta podría impactar en la operación aérea en distintos puntos del país, con posibles demoras y cancelaciones de vuelos, debido a que se realizará en más de 27 aeropuertos de todo el país.