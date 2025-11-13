Estados Unidos anunció un acuerdo comercial con Argentina: uno por uno, todos los detalles del sello entre Milei y Trump

La Casa Blanca comunicó el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina en medio de la alianza entre ambos países.

Reunión de Javier Milei con Donald Trump. Foto: REUTERS

Estados Unidos anunció un marco de entendimiento para avanzar hacia un acuerdo comercial y de inversión recíproco con Argentina. El comunicado de la Casa Blanca señala que el objetivo es “profundizar la cooperación bilateral” y crear un entorno claro y regulado para el comercio y la innovación entre ambos países, por lo que se trata de un paso político donde todavía falta redactar el texto final y cumplir los trámites domésticos antes de que el convenio entre en vigencia.

En qué consiste el acuerdo comercial con Argentina que anunció EEUU

En la práctica, el acuerdo contempla aperturas arancelarias y acceso preferencial para productos concretos: medicamentos, insumos químicos, maquinaria, tecnologías de la información, vehículos y una lista amplia de bienes agroindustriales.

Además, Estados Unidos podría eliminar aranceles recíprocos para ciertos insumos naturales usados en la industria farmacéutica argentina, si se verifican las condiciones de seguridad de la cadena de suministro. Esto debería facilitar tanto las exportaciones como las importaciones entre los dos socios.

Javier Milei junto a Donald Trump. Foto: REUTERS

Otro punto central es la reducción de trabas no arancelarias: Argentina se comprometió a eliminar licencias de importación que restringían el ingreso de bienes, a suprimir ciertas tasas estadísticas y aceptar –en muchos casos– estándares internacionales o certificados estadounidenses (como los de la FDA para fármacos y dispositivos). Para exportadores y distribuidores esto significa procesos más simples y menos costos por pruebas duplicadas.

El capítulo técnico incluye propiedad intelectual y estándares: el gobierno de Milei se comprometió a endurecer la lucha contra la piratería y a avanzar en la alineación de su régimen de patentes con normas internacionales. En paralelo, el acuerdo abre la puerta a tratar cuestiones sensibles como empresas estatales y subsidios industriales, de modo de evitar distorsiones competitivas que afecten el comercio bilateral.

Trabajo, ambiente y seguridad económica aparecen como pilares transversales: Argentina promete proteger derechos laborales reconocidos internacionalmente, prohibir importaciones hechas con trabajo forzado y adoptar medidas ambientales (por ejemplo, combatir la tala ilegal y regular subsidios en pesca).

La reunión de Milei con el embajador de Estados Unidos Foto: Presidencia

También acordó colaborar con el país norteamericano en controles de exportación, evasión de aranceles y seguridad de inversiones, una señal de que la relación no será sólo comercial sino estratégica.

¿Qué sigue ahora? Ambas partes se comprometieron a finalizar el texto del acuerdo con celeridad y a completar los trámites internos para su firma. Si se concreta, el pacto puede significar -en la teoría- mayor flujo de inversiones, acceso más rápido a mercados para productos clave y un marco más previsible para empresas de ambos países. Sin embargo, también implicará ajustes regulatorios en Argentina, tales como armonización de normas, control de subsidios y reformas en propiedad intelectual, que tendrían impacto político y económico doméstico.