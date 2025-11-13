El FMI pidió a la Argentina acelerar la acumulación de reservas y advirtió: “El régimen debe garantizar un crecimiento sólido y sostenible”

Estiman que el Banco Central aún debe acumular unos 8.700 millones de dólares para alcanzar el objetivo definido.

Javier Milei y Kristalina Georgieva Foto: Presidencia

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró que el respaldo financiero del del Tesoro de Estados Unidos a la Argentina permitió contener turbulencias externas. Sin embargo, advirtió que el país debe avanzar con mayor velocidad en la construcción de un colchón de divisas.

“La elección del régimen cambiario corresponde a las autoridades del país. Nuestra opinión en el FMI es que el régimen elegido debe ser coherente con el fortalecimiento de las reservas internacionales y la estabilidad externa, además de garantizar un crecimiento sólido y sostenible en el país”, sostuvo el organismo internacional.

El respaldo norteamericano incluyó un swap de 20.000 millones de dólares entre el Banco Central de la República Argentina y el Tesoro de Estados Unidos, cuyo titular es Scott Bessent. Según el FMI, contribuyó a atravesar un momento de crisis en los mercados.

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro hoy en Nueva York con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva Foto: Prensa presidencia

A pesar de ese apoyo, el organismo multilateral señaló que Argentina sigue lejos de cumplir la meta de reservas: analistas estiman que el Banco Central aún debe acumular unos 8.700 millones de dólares para alcanzar el objetivo definido.

Fuentes del sector indicaron que el FMI ya otorgó una dispensa al país por el incumplimiento en la acumulación de reservas en la revisión previa, pero afirmó que se mantiene la necesidad de políticas sostenidas para reconstruir el frente externo. En ese sentido, el organismo advirtió que “seguir siendo importante acumular reservas, más allá de que el apoyo de los Estados Unidos mejora las expectativas respecto a contar con los dólares para afrontar los vencimientos de deuda”.

“Obtuvimos una ganancia”: Scott Bessent confirmó que Argentina ya usó parte del swap por 20.000 millones de dólares

Scott Bessent, confirmó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya activó “una pequeña parte” del swap de monedas negociado en octubre por un total de 20.000 millones de dólares. El secretario del Tesoro de Estados Unidos reveló: “Ya obtuvimos una ganancia”.

El acuerdo de 20.000 millones de dólares fue firmado entre ambos países para reforzar las reservas argentinas y dar mayor liquidez al mercado cambiario. Bessent explicó que Argentina pidió usar un tramo del swap y que ese pedido fue autorizado, de acuerdo al reporte de la Agencia Bloomberg.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, y Luis Caputo. Foto: X @SecScottBessent

Qué es un swap y cómo funciona

Un swap es un acuerdo entre dos Bancos Centrales que les permite entregar y recibir la moneda del otro país en un tiempo determinado, a un tipo de cambio y una tasa de interés pactada por las partes. Suele ser un “préstamo de urgencia” y aún se desconocen los términos y condiciones de este acuerdo entre Estados Unidos y Argentina.

Ambos países tienen experiencia en la utilización de este “préstamo”. Estados Unidos por su parte comenzó a utilizarlo en 1960 y lo amplió durante la crisis financiera del 2008, mientras que Argentina continúa renovando un swap con China desde el año 2009 que habilita el uso de yuanes para operaciones comerciales.

Cómo funciona el swap