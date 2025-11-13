Milei en Corrientes: las declaraciones del presidente sobre el “crecimiento económico del país” y el acuerdo comercial con EEUU

El Presidente de la Nación participará del Congreso de Economía del Club de la Libertad. Será la primera visita de Milei a la provincia desde la elección

El presidente estuvo en el Congreso de Economía del Club de la Libertad. Foto: Noticias Argentinas

Javier Milei arribó a Corrientes para disertar en el Congreso de Economía del Club de la Libertad. El evento arrancó a las 8:30 y concluyó con el discurso del Presidente. La temática principal fue el “crecimiento económico del país” y el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos.

Una de las particularidades de la jornada es que el Presidente no pudo visitar al gobernador Gustavo Valdés en su visita, debido a que se encuentra en un viaje en India y Dubai.

El discurso fue antecedido por las palabras de Alberto Medina Méndez, el organizador del evento y presentador de las palabras de Javier Milei, que agradeció a Manuel Adorni y “Lule” Menem.

El Presidente del Club de la Libertad reveló su desconfianza en el momento en que Javier Milei hizo públicas sus intenciones de convertirse Presidente, y como le sorprendió gratamente su desempeño tanto como mandataria y como exponente de “la batalla cultural”.

Javier Milei en Corrientes Foto: Presidencia

Las definiciones de Milei en Corrientes

“La idea de hoy es replicar las charlas que suelo tener con los inversores para mostrar el caso argentino, no solo los logros que hemos tenido en los últimos dos años, sino también mostrar los potenciales que tiene Argentina desde el punto de vista del crecimiento económico” ,explicó Javier Milei.

“Hoy acaba de firmarse el acuerdo bilateral comercial con los Estados Unidos” , anunció el Presidente de la Nación.

Según Milei, “La condición natural del hombre siempre fue la pobreza . Esto fue una constante hasta el año 1800, hasta la llegada del capitalismo″ .

“Para que la gente invierta, lo primero que tiene que pasar es que se respete el derecho de propiedad. Cuando les ponen una regulación les están arruinando la vida”, explicó el Presidente.

“El derecho a la vida también es importante, y eso lo muestran todos los estudios sobre crecimiento endógeno, que tienen en cuenta la cantidad y el crecimiento de la población. Malas noticias para los verdes” , sentenció el Presidente en alusión al movimiento pro-aborto.

“Argentina, después de 100 años de populismo, o abrazar socialismos de distintos pelajes, se descapitalizó y de ser uno de los países mas ricos del mundo pasó a ser uno de ingresos medios, de mitad de tabla para abajo. Cuando llegamos al poder estábamos en camino a convertirnos en Venezuela”.

El presidente definió como una “tremenda noticia” el acuerdo comercial con Estados Unidos y reafirmó que su gestión está “fuertemente comprometida con hacer grande la Argentina nuevamente”. Foto: Noticias Argentinas