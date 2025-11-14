La Libertad Avanza y el PRO se reconfiguran en Diputados: qué hay detrás de la tensión entre ambos partidos por los pases de bloques

La reconfiguración del Congreso se dará tras las elecciones legislativas del 26 de octubre. Cómo se preparan La Libertad Avanza y el PRO en medio de tensiones por los pases de bloques.

Sesión en Diputados. Foto: X @DiputadosAR

El bloque de La Libertad Avanza redobla la estrategia para incorporar a más legisladores del PRO y disputa la condición de primera minoría frente al peronismo. Mientras tanto, el espacio amarillo presidido por Mauricio Macri intenta frenar las fugas y analiza cómo “apoyar el cambio” sin que eso afecte su identidad.

La nueva composición de la Cámara de Diputados ya comienza a tomar forma: los bloques se están reconformando para reflejar las nuevas fuerzas políticas. Por un lado, los libertarios avanzan con su política de sumar aliados; por el otro, el PRO intenta contener la caída de legisladores.

El presidente dio un discurso desde el escenario. Foto: Noticias Argentinas

En el caso de La Libertad Avanza, la conducción organizó tres encuentros para instruir a los diputados sin experiencia en trámites administrativos y reglamentarios. Además, reunió al bloque completo para delinear su organización interna y rumbo político.

Las reglas internas también quedaron claras: la agenda del Ejecutivo será “la única que se pondrá en debate”, lo que implicará que cualquier proyecto propio de los nuevos diputados deberá esperar varios meses. Además, se pidió máxima prudencia en la comunicación mediática y de redes sociales.

Mauricio Macri. Foto: NA

Por su parte, Silvana Giudici, exintegrante del PRO, será la nueva secretaria parlamentaria del bloque libertario, responsable de coordinar el trabajo legislativo y estratégico. En tanto, en el espacio político que preside Mauricio Macri reconocen el malestar por la pérdida de integrantes y el avance del bloque de Javier Milei: “Dijo que somos un ‘bloquecito’ de 15 diputados. Bueno, ok”, expresaron con evidente enojo ante una declaración pública de Martín Menem.