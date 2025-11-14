Victoria Villarruel habló tras la reunión con Patricia Bullrich: “Yo no tengo facultades como para obstaculizar”

La vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado celebró el “tono amable” de la reunión con Patricia Bullrich, que estuvo atravesada por tensiones entre ellas.

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Argentina. Foto: NA

Victoria Villarruel dialogó con la prensa después de la reunión con Patricia Bullrich, que estuvo atravesada por tensiones internas. La presidenta del Senado destacó que fue “positiva y constructiva, en un tono muy amable”, y previo al desembarco de la ministra de Seguridad a la Cámara, señaló: "Yo no tengo facultades como para obstaculizar“.

“Hablamos de los distintos proyectos de ley y de cómo va a ser el manejo del bloque de La Libertad Avanza”, dijo la titular del Senado.

También explicó lo que quiso dejar en claro en el encuentro con Bullrich: “Yo también le quise comentar cómo es el manejo de la cámara, porque yo no tengo facultades como para obstaculizar o de alguna manera interrumpir el ejercicio parlamentario”, indicó.

Victoria Villarruel en la sesión del Senado. Foto: NA

En este sentido, profundizó y dijo que tiene “facultades que están muy definidas por la Constitución y por el reglamento de la cámara, y que apuntan a que se garantice siempre la independencia de poderes y el respeto a las facultades que tiene el Poder Legislativo”.

“De mi parte siempre hubo colaboración, siempre trabajé para que para que se respete la Constitución y el reglamento de Senado”, sentenció Villarruel. La reunión duró una hora y veinte minutos para coordinar la tarea legislativa que se iniciará en las sesiones extraordinarias el 10 de diciembre, con el objetivo de aprobar el primer presupuesto de la gestión de Milei y reformas estructurales en la legislación laboral y tributaria.

Patricia Bullrich dijo que Villarruel “se mostró muy colaborativa”

Patricia Bullrich llegó al Senado en horas del mediodía del viernes 14 de noviembre y se reunió con Victoria Villarruel, presidenta de la Cámara. En medio de tensiones internas que atravesaron durante este último tiempo, la ministra de Seguridad dijo que “se mostró muy colaborativa”.

Bullrich dejará el cargo de ministra de Seguridad para ser senadora de la Nación. Los 24 legisladores que resultaron electos en los comicios del 26 de octubre jurarán en sus cargos en una sesión que se realizará en la Cámara alta el 28 de noviembre de las 11 de la mañana.

Se reunirá con Victoria Villarruel. Foto: Noticias Argentinas

Mientras que la ocupación de su banca de manera formal se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre, en medio de la recambio que atravesará el Congreso tras las elecciones legislativas.