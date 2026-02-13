Victoria Villarruel envió el proyecto de Reforma Laboral a Diputados tras la media sanción en el Senado:

La funcionaria giró el proyecto de Reforma Laboral a Diputados. Foto: Noticias Argentinas

Victoria Villarruel envió a la Cámara de Diputados el proyecto de la Reforma Laboral que se aprobó con media sanción en el Senado el pasado miércoles 11 de febrero. De esta manera, Martín Menem ya cuenta con el documento y se espera que la sesión extraordinaria se lleve adelante a fines de febrero.

La Libertad Avanza necesita tener la Reforma Laboral para convocar al plenario de las Comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto el próximo miércoles 18 de febrero con la intención de emitir el dictamen para tratar el proyecto antes del 28 de febrero, cuando finaliza el periodo de sesiones extraordinarias.

La demora en el giro del proyecto por parte de Victoria Villarruel respondió a que el dictamen firmado en diciembre tuvo alrededor de 50 cambios. Mientras tanto, Diputados ya giró al Senado los proyectos de Régimen Penal Juvenil y el Acuerdo Mercosur-Unión Europea aprobados el jueves 12 de febrero.

Cuándo se tratará la Reforma Laboral en Diputados tras la media sanción en el Senado

Las sesiones extraordinarias del Congreso finalizarán el 28 de febrero, pero el oficialismo quiere tratar la Reforma Laboral en Diputados el jueves 26. Por el momento, la fecha no está confirmada y se espera que en los próximos días se den a conocer novedades en torno a la agenda legislativa.

El proyecto de ley busca ser aprobado por el Gobierno. Foto: EFE

Ley de Financiamiento Universitario, el otro proyecto que sumó el Gobierno en las sesiones extraordinarias

El Gobierno sumará el envío de una nueva Ley de Financiamiento Universitario a las sesiones extraordinarias para compensar el reclamo de las altas casas de estudio. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el decreto que contempla la esta decisión será firmado en la noche de este viernes 13 y se publicará en el Boletín Oficial el próximo lunes 16.

“La idea de la ley es hacerla implementable”, sostuvo una importante fuente del Ejecutivo en diálogo con Noticias Argentinas. El decreto intentará atenuar las demandas del sector universitario, cuyas autoridades reclaman una actualización presupuestaria para el correcto funcionamiento de las altas casas de estudio.

Manifestaciones de docentes y alumnos universitarios por falta de financiamiento y bajos salarios. Foto: NA (Martín Zabala)

La decisión del Ejecutivo tuvo lugar tras la presentación de un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para frenar la obligatoriedad en la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario votada en 2024. Lo que pasó fue que luego de la sanción de ambas Cámaras, el presidente Javier Milei vetó la ley, pero el Congreso ratificó lo tratado en lo que fue un revés para el presidente.