Karina Milei encabezará un congreso de La Libertad Avanza en Mar del Plata para afianzar su liderazgo

La segunda cumbre libertaria será el 30 de noviembre en Mar del Plata y la organiza Sebastián Pareja. Todos los detalles.

La segunda cumbre libertaria será el 30 de noviembre en Mar del Plata y la organiza Sebastián Pareja. Foto: NA

La Libertad Avanza llevará a cabo un Congreso Partidario el 30 de noviembre en Mar del Plata con Karina Milei a la cabeza para afianzar su figura como presidenta del partido. Luego de haber ganado las elecciones legislativas a nivel país, el espacio oficialista tiene una cantidad importante de diputados y senadores en el Congreso por lo que los mandatarios del partido buscan utilizar esto a su favor.

Cuál es la situación actual de La Libertad Avanza

Manuel Adorni asumió como Jefe de Gabinete y Diego Santilli como ministro del Interior hace unas semanas, lo que representó un gran paso para el afianzamiento del partido.

Por otro lado, Karina Milei sigue envuelta en la causa por las supuestas coimas vinculadas a la ANDIS. Las indagatorias comienzan el martes 18 de noviembre y terminan el 5 de diciembre. Diego Spagnuolo, el hombre clave por ser el expresidente de la Agencia, está citado para el miércoles 19 a las 13 horas y desde el gobierno están expectantes.

Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, declara el día miércoles a las 13 horas por la causa de las coimas. Foto: X @andiscapacidad

Martín Menem y Patricia Bullrich confían en que en las próximas semanas algunos gobernadores ejecutarán la orden a sus legisladores de que configuren bloques propios, lo que les facilitará los votos para el Presupuesto 2026.

La Libertad Avanza vs el PRO

La Libertad Avanza buscará pelear en el Congreso la Presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura por tener grandes mayorías y alianzas aunque esto no conforme del todo al PRO, quienes están dispuestos a entregarles otras comisiones pero no esa.

Sin embargo, desde Casa Rosada solicitraon que se preserve el vínculo con Jorge Macri del PRO: “Se portó bien con nosotros en el último tiempo, tanto en la Ciudad como en el Congreso”.

LLA quiere mantener las alianzas con el PRO, en particular con Jorge Macri, ante los futuros Proyectos de Ley. Foto: Noticias Argentinas

En este sentido, lo que se viene en la Legislatura Porteña el 11 de diciembre es una adaptación a la Ley Bases con más de 60 reformas de todo tipo. Además, en los próximos días asumirá Pilar Ramírez como legisladora en el lugar que le correspondía a Manuel Adorni.