Renunció una funcionaria del Ministerio de Economía en medio de las presuntas coimas en Discapacidad: el hallazgo de la Justicia

Se trata de Ornella Calvete, hija de Miguel Calvete, acusado de liderar una asociación ilícita que defraudó al Estado por sumas multimillonarias con supuestos direccionamientos, sobreprecios y pago de sobornos en la compra de medicamentos a droguerías para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Agencia Nacional de Discapacidad. Foto: ANDIS

La causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) está en movimiento absoluto y se dio a conocer que renunció una funcionaria perteneciente al Ministerio de Economía. Se trata de Ornella Calvete, directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, quien en los últimos días, ocupó una función de peso en la Secretaría de Industria y Comercio. Además, es hija de Miguel Calvete, presente en Comodoro Py para ser indagado.

La Justicia encontró 700 mil dólares en efectivo en su domicilio y tras el operativo, Calvete presentó la renuncia al Ministerio de Economía. Su salida tomó forma en las últimas horas en un contexto marcado por el avance en la causa por presuntas coimas en Discapacidad.

Trabajaba como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial y ocupó una función de peso en la Secretaría de Industria y Comercio. Foto: Puntal

Cabe resaltar que su padre, Miguel Calvete, fue citado a Comodoro Py porque está acusado de liderar una asociación ilícita que defraudó al Estado por sumas multimillonarias con supuestos direccionamientos, sobreprecios y pago de sobornos en la compra de medicamentos a droguerías para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La investigación judicial a Ornella Calvete, la funcionaria que renunció al Ministerio de Economía por la causa ANDIS

La investigación judicial que involucra a Calvete se originó a partir de las sospechas de irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En el marco del expediente, el Ministerio Público Fiscal impulsó varios allanamientos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, focalizados en funcionarios de nivel medio y alto dentro de organismos públicos.

Según los registros mencionados por Infobae, Ornella Calvete alertó a su padre, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia policial en la planta baja de su edificio el 12 de septiembre de 2025. En un mensaje, le escribió: “No sé si es por el cabeza de rodilla o qué”.

Luego de un breve intercambio de saludos, la funcionaria aseguró que se trataba de un malentendido, aunque siguió la conversación con comentarios sobre stickers y chistes internos. En ese diálogo, su padre le recomendó cómo proceder y mencionó cuestiones vinculadas a la situación económica de la empresa INDECOM y la existencia de “cash blanco”.

Fue citado a Comodoro Py. Foto: La RZ

El dictamen del fiscal exhibió que, en medio de esa charla, Miguel Ángel Calvete le indicó qué contestar en caso de ser consultada por el dinero: “por si entran acá y me ven con mosca” y “digo que me lo prestó alguien, olvidate”, fueron los mensajes enviados a su hija.

La trascendencia de los lazos familiares también quedó manifestada en otro intercambio ocurrido el 10 de septiembre de 2025. En esa ocasión, Calvete quiso saber cómo había resultado una reunión con Claudio, ligado a una ortopedia de renombre. Su padre confirmó que el encuentro se había concretado y hasta le ofreció “premios” si las gestiones avanzaban bien. “Una lambo, una granja, lo que quieras”, escribió.

Además, la Justicia logró precisar la fecha y la cifra del dinero incautado en la vivienda de la funcionaria. El operativo tuvo lugar el pasado 9 de octubre, cuando los equipos de la Fiscalía contabilizaron alrededor de 700.000 dólares en diferentes divisas. Además, se retiraron cuadernos con anotaciones y aparatos electrónicos vinculados a la causa. Todo ese material quedó a disposición del magistrado a cargo.

Las imágenes de Diego Spagnuolo ingresando a la casa de Miguel Calvete. Foto: NA.

Voceros del Ministerio de Economía reconocieron ante Infobae que el avance del expediente derivó directamente en la salida de Calvete y en la necesidad de evaluar reemplazos para su cargo. No se difundieron nombres sobre posibles sucesores, aunque desde la cartera remarcaron que el área continúa operando con normalidad.