Recital de Andrea Bocelli en Casa Rosada: canapés, bruschettas y condecoración de Javier Milei al cantante italiano

El reconocido artista oriundo de Italia fue convocado por Javier Milei en Casa Rosada en medio de una seguidilla de shows en la Ciudad de Buenos Aires.

Bocelli fue condecorado por Milei en Casa Rosada. Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

Javier Milei recibió a Andrea Bocelli, quien se encuentra en Argentina en el marco de una serie de shows que llevó adelante en la Ciudad de Buenos Aires. El presidente, quien confesó públicamente su fanatismo por la ópera, lo esperó en Casa Rosada para condecorarlo y el cantante italiano de 67 años interpretó un breve repertorio de cinco canciones con un agasajo conformado por canapés y bruschettas.

En horas de la mañana de este miércoles 19 de noviembre, Casa Rosada se preparó para el desembarco de Andrea Bocelli. Los mozos acercaron al Salón Blanco bandejas con canapés y bruschettas para el agasajo y en la puerta, los efectivos de Casa Militar esperaron la llegada de los invitados, que incluyó a diplomáticos de la Embajada italiana en la Argentina.

El líder de La Libertad Avanza llegó a Casa Rosada a las 9.50 y desde entonces, encabezó reuniones privadas en sus despachos ubicados en el primer piso. El cantante italiano de 67 años interpretó un breve repertorio de cinco canciones ante el reducido grupo de funcionarios que se nucleó para escucharlo. Además, fue condecorado por la administración nacional.

El evento se llevó a cabo en un contexto marcado por la previa a las declaraciones del extitular de ANDIS Diego Spagnuolo en Comodoro Py, en el marco de la causa por presunto pedido de coimas a través del organismo. Además, se supo que la comisión investigadora del Caso $LIBRA instó al Congreso a evaluar a Milei por “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”.

A finales de octubre, Bocelli cantó para el presidente de Estados Unidos Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca, en la previa al intercambio bilateral que mantuvo el republicano con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. Durante la primera presidencia de Trump en 2016, había rechazado el ofrecimiento que finalmente efectuó como “un acto diplomático”.

La artista argentina cantó junto a Bocelli la canción "Vivo por ella". Foto: Prensa Nicki Nicole

La agenda de Andrea Bocelli

El italiano brindó dos recitales en Argentina como parte de su gira por el continente. El primero fue el lunes 17 de noviembre en el Teatro Colón y el segundo, fecha agregada luego de agotar la primera convocatoria, el martes 18 en el Hipódromo de San Isidro. Continuará su gira el 21 y 22 de noviembre en San Pablo, Brasil, y luego visitará Dallas, Estados Unidos.