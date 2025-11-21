Florencio Varela: avanzó la pavimentación en el acceso al Mercado Municipal

El intendente, Andrés Watson, constató el progreso de la intervención vial más la extensión de la red hidráulica.

El intendente Andrés Watson Foto: prensa

El intendente, Andrés Watson, constató el progreso de la intervención vial más la extensión de la red hidráulica ejecutada en articulación con el gobierno provincial en la calle 1110, entre Diagonal Los Quilmes y Los Diaguitas, La Carolina 5.

La máxima autoridad en el partido detalló “el avance del 60% de una obra en hormigón diagramada en 450 metros de calzada, sistema de desagües y sumideros a fin de potenciar la transitabilidad en la zona”.

El Alcalde resaltó “la planificación diseñada tanto para optimizar la circulación de los y las residentes, como fortalecer el camino de ingreso al Mercado Municipal: un espacio con productos varelenses de primera calidad”.

Avanzó la pavimentación en el acceso al Mercado Municipal Foto: prensa

A modo de conclusión, consideró “imprescindible la decisión política del gobernador Axel Kicillof: motorizar proyectos destinados a favorecer el bienestar de la comunidad”.

“Quedó muy bueno el asfalto”, aseguró Erasmo Díaz, vecino de los alrededores. “La pavimentación mejoró la vida en el barrio, sobre todo en días de lluvia”, afirmó.

El intendente Andrés Watson Foto: prensa

Con bolsas de elaboraciones adquiridas en la dependencia comunal, Walter Algosino aseveró: “Estas tareas fueron espectaculares”. El ciudadano, habitué del lugar, observó “mayor concurrencia de gente en un punto de compras con valores accesibles”.

Estuvo el secretario de Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Planificación Urbana, Diego Trejo.