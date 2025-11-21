Recambio en el Congreso: cuándo juran los nuevos diputados electos y qué planifica La Libertad Avanza tras el triunfo en las elecciones

La Cámara de Diputados anunció la fecha oficial para la jura de los nuevos diputados en medio de la reconfiguración en el Congreso tras las elecciones. Cuándo será y qué proyecta La Libertad Avanza.

Sesión en Diputados. Foto: X @DiputadosAR

La Cámara de Diputados presidida por Martín Menem ya puso fecha para el primer movimiento fuerte de la nueva etapa legislativa: serán un total de 132 los diputados electos que jurarán tras las elecciones legislativas del 26 de octubre y la sesión preparatoria marcará el inicio formal de una Cámara Baja rediseñada, con nuevos nombres, nuevas tensiones y un mapa político que empieza a reacomodarse desde ahora con La Libertad Avanza en el ojo del arco político por el triunfo.

Mientras se acerca ese día, el espacio oficialista de Javier Milei sigue dando pasos para ampliar su presencia en el recinto mediante negociaciones que atraviesan bloques provinciales y sectores sueltos del peronismo y del radicalismo. El objetivo es concreto: convertirse en la primera minoría desde el primer minuto del nuevo período parlamentario.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Foto: Noticias Argentinas

Ese avance genera movimientos visibles entre las demás fuerzas, en especial en el bloque del Partido Justicialista, que observa cómo el corrimiento de algunos diputados y la posibilidad de nuevas alianzas podría modificar el equilibrio de poder que históricamente mantuvo dentro de la Cámara.

El recambio legislativo traerá consigo no solo caras nuevas, sino también la disputa por la conducción de la Cámara, comisiones clave y la dinámica interna que marcará el debate de los próximos meses. La Libertad Avanza está dispuesta a capitalizar cada banca disponible, además de las conversaciones entre bloques que ya anticipan un Congreso más fragmentado, más imprevisible y con mayor dependencia de acuerdos circunstanciales.

Cuándo juran los nuevos diputados tras las elecciones legislativas

Los nuevos diputados jurarán el próximo miércoles 3 de diciembre. Lo que venga después dependerá de cómo se reacomoden las piezas en esas horas decisivas, donde cada legislador que cambia de bloque o se suma a uno nuevo puede redefinir el tablero político.