Espert seguirá cobrando como diputado: de cuánto es el sueldo que mantendrá hasta el final de su mandato

El economista liberal pidió licencia hasta fin de año luego de renunciar a la candidatura como diputado nacional.

José Luis Espert. Foto: NA

José Luis Espert oficializó su licencia como diputado aprobada por Martín Menem y seguirá cobrando su sueldo como legislador nacional hasta el mes de diciembre, fecha en la que finaliza su mandato.

Tras haber renunciado a su candidatura para renovar la banca como Diputado de la Nación por la Provincia de Buenos Aires, el ahora expresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda pidió licencia y tendrá goce de haberes.

De cuánto es el sueldo que seguirá cobrando Espert tras su pedido de licencia aprobado

Espert continuará cobrando un sueldo de casi cuatro millones y medio de pesos hasta el 8 de diciembre de 2025, tras haber solicitado licencia “por motivos particulares”, en un comunicado dirigido al Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

4,459.749,28$ es la suma exacta que recibirá durante los próximos dos meses Foto: @javisluk

La renuncia se da en el marco de la campaña electoral de la que Espert tuvo que alejarse. Esto se dio debido a la denuncia promovida por Juan Grabois que lo vincula con Fred Machado, el narcotráfico y el lavado de activos.

Recientemente, Fred Machado fue detenido en Viedma y se inició el proceso para que sea extraditado a los Estados Unidos, donde continuará su proceso judicial.

El empresario explicó, en una entrevista con el periodista Nacho Ortelli, que “no fue un apoyo oculto ni multimillonario”, solamente le prestó “un avión de un amigo y unos mangos”.

José Luis Espert y Fred Machado. Foto: X @JuanGrabois

El escandalo salpicó al gobierno, que se vio en la obligación de reacomodar la lista en la Provincia de Buenos Aires y desplazar al “Profe” de la candidatura. El gobierno quiere que encabece Diego Santilli, pero la justicia sostuvo que el lugar le corresponde a Karen Reinchardt.