Susto en el Congreso por la aparición de un rifle de aire comprimido:

El diputado Javier Sánchez Wrba compró un rifle de aire comprimido por Mercado Libre y en vez de poner su domicilio, escribió el del Anexo de la Cámara de Diputados.

En horas de la tarde de este miércoles 18 de marzo, se vivieron momentos de tensión en el Congreso por la aparición de un rifle de aire comprimido. Sin embargo, todo se trató de una confusión: el diputado del PRO, Javier Sánchez Wrba, lo había comprado por delivery y en vez de escribir su domicilio particular, puso el del Anexo, por lo que se desplegó un operativo de seguridad frente al temor de una amenaza.

El Congreso atravesó una inesperada situación mientras el Senado realiza su primera sesión del año en la que se tratan pliegos judiciales y diplomáticos y ascensos militares. Javier Sánchez Wrba, diputado del PRO, compró un rifle de aire comprimido por Mercado Libre y en vez de poner su domicilio, escribió el del Anexo de la Cámara de Diputados.

Diputado del PRO Foto: Wikipedia

Es por eso que se activó un protocolo de seguridad en todo el edificio, el arma no pudo ingresar al Anexo A y él admitió que fue “un error”. Esteban Paulón, diputado de Provincias Unidas, relató lo sucedido a través de su cuenta oficial de Twitter: “Por suerte el dispositivo de seguridad de la Cámara la detectó”.

Como consecuencia de lo ocurrido, Sánchez Wrba se vio obligado a enviar una carta al presidente de la Cámara Martín Menem. “Me comunico con usted para hacerle saber que compré por Mercado Libre un aire comprimido de venta libre y de uso recreativo, el cual por error me fue enviado a mi despacho y no a mi domicilio”, escribió el diputado del PRO, quien adjuntó una factura con la compra para aclarar que se trató de un arma con fines recreativos.

¿Marcha atrás? Qué pasará con el sueldo de los senadores tras el aumento confirmado

El aumento de sueldos de los senadores fue confirmado días atrás y generó tensión en el arco político. Con un ajuste del 9,4% desglosado entre diciembre y mayo a los legisladores en sus ingresos, sus sueldos pasaron a $11,5 millones en bruto mensuales.

Los diputados no están atados a este ajuste y varios legisladores plantearon la derogación de la norma sancionada en 2024 sobre el aumento de las dietas. De hecho, Victoria Villarruel, presidenta de la Cámara Alta, se mostró en contra del aumento luego de firmarlo por su deber: “Queda a criterio de cada senador donar o cobrar el aumento”, dijo.

Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

El llamado “enganche” de las dietas en el Senado es el mecanismo por el cual los sueldos de los senadores quedan automáticamente atados a las paritarias del personal legislativo. Esto implica que cada vez que los trabajadores del Congreso obtienen un aumento salarial a través de sus negociaciones sindicales, ese incremento se traslada de manera directa a las remuneraciones de los legisladores, sin necesidad de un nuevo debate o votación específica en el recinto.