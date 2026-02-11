La exdiputada nacional tenía 62 años. Foto: Diario Época

Sandra Mendoza, histórica dirigente del Partido Justicialista del Chaco, murió este miércoles 11 de febrero a los 62 años y la noticia impactó de lleno al mundo de la política. La exdiputada nacional atravesó un deterioro en su salud vinculado a complicaciones derivadas de una diabetes severa que se había agravado en los últimos meses.

Mendoza había estado internada en terapia intensiva en una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires en las últimas semanas. Su cuadro fue definido como grave y con pronóstico reservado, con asistencia médica constante y seguimiento clínico detallado por parte del equipo médico ante el avance de la enfermedad.

De qué murió la exdiputada nacional Sandra Mendoza

Según informaron medios del Chaco y fuentes cercanas a su entorno más íntimo, la diabetes que padecía no solo había afectado su metabolismo, sino también su movilidad, obligándola a permanecer bajo cuidados intensivos con aparatología de soporte vital. Sumado a eso, tuvo una lesión en las vértebras que le provocó daños en la médula espinal y “estuvo tres días más o menos sin ponerse la insulina”, según reveló su entorno. Pese a los esfuerzos de los médicos y el acompañamiento de su familia, no fue posible revertirlo y falleció.

Murió Sandra Mendoza: la trayectoria política de la exdiputada nacional e histórica del PJ chaqueño

Sandra Mendoza nació el 20 de abril de 1963 en Presidencia Roque Sáenz Peña, en la provincia del Chaco. Fue kinesióloga de formación y militante peronista desde sus años universitarios en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), donde también estudió y conoció al que sería su esposo, el exgobernador chaqueño Jorge Capitanich.

Antes de llegar a la escena nacional, Mendoza se desempeñó como diputada provincial y ministra de Salud de la provincia del Chaco, cargos en los que tuvo protagonismo en políticas públicas relacionadas con salud y servicios sociales. En 2009, fue elegida diputada nacional por el Frente para la Victoria, siendo luego reelecta en 2013 y consolidándose como una figura influyente del peronismo chaqueño durante casi una década en la Cámara de Diputados de la Nación.

Más allá de su carrera legislativa, Mendoza fue conocida por su estilo combativo en debates parlamentarios y por impulsar proyectos que buscaban responder a problemáticas sociales y de justicia, como iniciativas relacionadas con delitos informáticos y seguridad pública. Su trayectoria también estuvo marcada por su vinculación personal con Jorge Capitanich, con quien estuvo casada entre 1990 y 2009 y con quien tuvo dos hijas, Guillermina y Jorgelina.

La noticia de su fallecimiento causó impacto en la escena política del Chaco y a nivel nacional, donde figuras de distintos sectores valoraron su rol como legisladora y su aporte al debate público. Familias políticas y compañeros de militancia destacaron su capacidad de liderazgo y compromiso con las causas sociales.

La causa directa del fallecimiento fue el deterioro progresivo de su estado de salud por la diabetes, que derivó en complicaciones sistémicas que los equipos médicos no lograron revertir pese a los esfuerzos clínicos manteniendo su atención en terapia intensiva hasta sus últimos días.