Sandra Mendoza. Foto: Captura

Sandra Mendoza, exdiputada por la provincia de Chaco murió este miércoles. La noticia fue comunicada por Juliana Di Tullio, quien pidió un minuto de silencio en el Senado mientras se debate la reforma laboral.

La política tenía 60 años y estaba internada en terapia intensiva en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires. Había sido ingresada por complicaciones en su salud, producto de un cuadro en el que no se pudo recuperar.

Sandra Mendoza. Foto: X

Es recordada por ser una importante dirigente del Partido Justicialista de su provincia, además de que había sido la esposa de Jorge Capitanich, exgobernador de Chaco.

“Ni bien se inició la sesión tuvimos una noticia que hace juego con el día, que es una noticia muy triste, que es el fallecimiento de una compañera, una amiga en términos personales. Alguien a quien el Chaco quiere mucho, la provincia del Chaco quiere independientemente de qué pertenencia política tiene. Ella es Sandra Mendoza, una diputada que durante sus ocho años de mandato fue compañera de muchos de quienes están aquí sentados, aquí sentadas”, expresó Di Tullio este miércoles.

Mendoza atravesó sus últimos días en terapia intensiva, con un pronóstico reservado. Se mencionó que había padecido una lesión en las vértebras, que derivó en problemas en la médula espinal.

Producto de su diabetes, se dieron mayores complicaciones y pasó “tres días más o menos sin ponerse la insulina”. Esta combinación de factores hicieron que su salud se complique y no pueda recuperarse durante su internación.