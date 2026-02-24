Javier Milei invitará a diputados y senadores a un asado en la Quinta de Olivos tras su discurso en la Asamblea Legislativa
El presidente quiere agradecer el respaldo en las sesiones extraordinarias. En qué consiste la invitación.
Javier Milei invitará a diputados y senadores a un asado en la Quinta de Olivos el domingo 1 de marzo, después del discurso ante la Asamblea Legislativa.
Será un encuentro para “agradecer el trabajo realizado y alentar a los representantes libertarios a que avancen a todo ritmo con la agenda parlamentaria pendiente”.
La idea es que cada legislador violeta pague su cubierto, como sucedió en otras ocasiones, y no se descarta que representantes parlamentarios de buen vínculo con el oficialismo den el presente.
La convocatoria alcanza además a ministros e integrantes del equipo de Gobierno.
Quien no estará será Victoria Villarruel. Pese a que se espera que la vicepresidenta reciba al presidente en la puerta del Congreso, como dicta el protocolo, no integrará el selecto grupo convocado a los festejos.