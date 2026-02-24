Javier Milei en el Congreso. Foto: Reuters

Javier Milei invitará a diputados y senadores a un asado en la Quinta de Olivos el domingo 1 de marzo, después del discurso ante la Asamblea Legislativa.

Será un encuentro para “agradecer el trabajo realizado y alentar a los representantes libertarios a que avancen a todo ritmo con la agenda parlamentaria pendiente”.

Milei reunirá a su equipo para realizar un balance del 2025. Foto: El Doce

La idea es que cada legislador violeta pague su cubierto, como sucedió en otras ocasiones, y no se descarta que representantes parlamentarios de buen vínculo con el oficialismo den el presente.

La convocatoria alcanza además a ministros e integrantes del equipo de Gobierno.

Quien no estará será Victoria Villarruel. Pese a que se espera que la vicepresidenta reciba al presidente en la puerta del Congreso, como dicta el protocolo, no integrará el selecto grupo convocado a los festejos.