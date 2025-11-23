Carlos Alberto Presti, tras su designación como ministro de Defensa de la Nación: “Las Fuerzas Armadas tienen y deben estar a la altura”

El nuevo ministro de Defensa de la Nación designado por Javier Milei escribió un mensaje a través de sus redes sociales.

El militar se convirtió en el nuevo ministro de Defensa del gobierno de Milei. Foto: Twitter oficial de Luis Petri

Carlos Alberto Presti es el nuevo ministro de Defensa del gobierno de Javier Milei en reemplazo de Luis Petri, quien asumirá como senador el próximo 10 de diciembre. El teniente general se convirtió en el primer militar en ocupar un cargo público desde el regreso a la democracia en 1983 y tras la designación del presidente, escribió un mensaje a través de sus redes sociales oficiales.

"Gracias presidente Milei por elegirme para este nuevo desafío y gracias Ministro Luis Petri por la confianza en estos dos años", expresó Presti en su cuenta de Twitter. La designación se dio durante la jornada del sábado 22 de noviembre en sintonía con la de Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad en lugar de Patricia Bullrich.

“Las Fuerzas Armadas tienen y deben estar a la altura del nuevo rol protagónico que la Argentina tendrá en el mundo de la mano del presidente Milei”, sentenció Presti en el posteo.

El oficial del Ejército también se expresó tras las felicitaciones por parte de Luis Petri. “Muchas gracias por sus palabras y su confianza, Petri. Es un honor asumir este rol y continuar sirviendo a nuestra Patria junto a un equipo comprometido y capaz. Trabajaremos con dedicación para fortalecer nuestras Fuerzas y garantizar la seguridad de todos los argentinos”, subrayó.

El uniformado es el nuevo ministro de Defensa de la Nación. Foto: Prensa Gobierno

“Muchas felicitaciones y muchas gracias querido Teniente General Carlos Presti. Reconforta saber que quien fue nuestro Jefe del Ejército, ahora continúe como futuro ministro de Defensa. Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión porque como parte del equipo que me acompañó, conozco en primera persona su capacidad, compromiso y lealtad a la Patria”, había escrito Petri.

“Le deseo lo mejor en la tarea de llevar adelante las inspiradoras y necesarias reformas que impulsa el presidente Milei respaldando a las Fuerzas y defendiendo a todos los argentinos en el aire con los F16, en las fronteras con el Ejército y en el mar con nuestra Armada. Que Dios lo bendiga a usted y a todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, que estarán siempre en mi corazón”, concluyó el ahora senador nacional.