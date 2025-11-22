Es oficial: Alejandra Monteoliva reemplaza a Bullrich en Seguridad y Carlos Presti a Petri en Defensa

El Gobierno oficializó las salidas de Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes se convertirán en senadores tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. Quiénes son Alejandra Monteoliva y Carlos Alberto Presti.

Ambos reemplazarán a Petri y Bullrich respectivamente. Foto: Prensa Gobierno

El Gobierno realizó un anuncio oficial sobre las designaciones en el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa. Alejandra Monteoliva reemplazará a Patricia Bullrich y Carlos Alberto Presti a Luis Petri desde el próximo 10 de diciembre, cuando se realice el recambio legislativo tras las elecciones.

El anuncio se dio en horas de la tarde del sábado 22 de noviembre, aunque desde hace tiempo se había deslizado la posibilidad de estos cambios en el Gobierno. Bullrich y Petri asumirán su banca como senadores nacionales desde el próximo 10 de diciembre.

Luis Petri y Patricia Bullrich. Foto: EFE.

“Ambas designaciones implican una continuidad del rumbo que dichos ministerios emprendieron el 10 de diciembre de 2023 con Patricia Bullrich y Luis Petri a la cabeza y su impronta se mantendrá por el resto de esta gestión”, sostuvo el Gobierno a través de un comunicado oficial.

“Monteoliva ha sido una pieza fundamental de la ‘Doctrina Bullrich’, que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo, las organizaciones criminales, el mantenimiento del imperio de la ley y el orden en las calles en la República Argentina”, expresó el Ejecutivo sobre la nueva ministra de Seguridad.

“Por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con una intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”, señalaron en el comunicado sobre Carlos Alberto Presti.