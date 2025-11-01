Manuel Adorni habló como nuevo jefe de Gabinete de la Nación: “Con Francos había un ciclo cumplido”

Guillermo Francos renunció a su cargo como jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni. Las primeras definiciones del -todavía- vocero presidencial.

Manuel Adorni, vocero presidencial. Foto: Télam.

Manuel Adorni será quien reemplace a Guillermo Francos como jefe de Gabinete de la Nación tras su renuncia presentada de manera inesperada en horas de la noche del viernes 31 de octubre. El -todavía- vocero presidencial rompió el silencio, habló sobre este tema y también profundizó en torno a los próximos compromisos del Gobierno en esta nueva etapa post elecciones.

“Ni me sorprende ni me deja de sorprender. Había un ciclo cumplido y creo que él lo explica bien en su renuncia”, soltó Adorni en diálogo con Radio Mitre sobre Guillermo Francos.

Guillermo Francos y Manuel Adorni. Foto: NA

En paralelo, destacó que Francos “fue una pieza clave”. Y profundizó: “En su gestión se dieron cosas sensacionales como la ley de bases o la ley antimafias, o un montón de cuestiones que hicieron a la génesis del Gobierno y de todo lo bueno que pudimos hacer. Su último gesto fue poner todas las herramientas sobre la mesa para que el presidente tome las mejores decisiones”.

Renunció Francos: cuándo asume Adorni como nuevo jefe de Gabinete

Adorni asume de manera oficial como nuevo jefe de Gabinete el próximo lunes 3 de noviembre y se refirió a los consenso y proyecciones del Ejecutivo en esta nueva etapa post elecciones legislativas. “No va a haber nada más federal que esta etapa del Gobierno, donde vamos a discutir todas las leyes y donde va a haber un congreso equilibrado”, sostuvo.

Adorni habló de la reunión de Milei con gobernadores

El nuevo jefe de Gabinete brindó detalles de la reunión con gobernadores que se llevó adelante en Casa Rosada con el objetivo de implementar nuevas reformas, como la laboral y tributaria. “Se los notó con ganas de colaborar en este cambio. Creo que ese es un consenso que ya está determinado o eso es lo que marcó la reunión con los gobernadores”, reveló.

Además, dijo que Milei “les manifestó de manera directa y contundente que el diálogo con los gobernadores va a ser permanente y en pos de que la Argentina siga saliendo adelante”.