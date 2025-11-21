Gustavo Sáenz cuestionó la falta de respuesta del Gobierno tras la reunión: “Estamos esperando que el poncho aparezca”

El gobernador de Salta apuntó contra el gobierno de Javier Milei a pocos días de la reunión con Diego Santilli. La definición de Sáenz.

El mandatario cuestionó la falta de respuesta del Gobierno

Gustavo Sáenz rompió el silencio luego de haberse reunido con Diego Santilli, ministro del Interior de la Nación. El gobernador de Salta cuestionó la falta de respuesta del Gobierno, sostuvo que no lograron entenderse en algunas cuestiones e ironizó con un potencial llamado del Ejecutivo para continuar el diálogo: “Estamos esperando que el poncho aparezca”.

El Gobierno se encuentra con una seguidilla de reuniones con gobernadores a cargo de Diego Santilli, quien desde que asumió como ministro del Interior busca alianzas de cara al Presupuesto 2026 y la implementación de reformas, dos ejes importantes para Javier Milei. En este contexto, quien salió a hablar fue Gustavo Sáenz, gobernador de Salta.

Gustavo Sáenz, Manuel Adorni y Diego Santilli. Foto: Prensa

Qué dijo Gustavo Sáenz sobre el Gobierno

"Venimos conversando. Seguimos hablando. Todavía no hemos logrado entendernos en muchas cosas, pero Santilli le pone mucha voluntad”, expresó en declaraciones radiales. Sin embargo, aclaró: “El poncho no aparece. No estamos pidiendo nada que no se hayan comprometido antes. Estamos pidiendo que lo que hemos firmado en junio, que no afectaba el equilibrio fiscal, se empiece a cumplir”.

El reclamo de Sáenz llegó luego de haber visitado Casa Rosada el pasado viernes 14 de noviembre, en un encuentro con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli. “Esas obras que son tan importantes para el crecimiento de la provincia, si no se hacen, no vamos a poder mostrar el potencial que tiene el norte. No son caprichosas, son para el turismo, para el crecimiento minero”, sostuvo.

Reunión entre Adorni, Santilli, Pazo y Gustavo Sáenz. Foto: Prensa

“Lamentablemente la inaugurará mi tataranieto. Estamos esperando que el poncho aparezca y elegimos creer”, ironizó el gobernador salteño. En paralelo, manifestó su voluntad de acompañar “las reformas fundamentales” del Gobierno: “Todavía no tenemos en claro cuál va a ser. Hay trascendidos, el proyecto no está. No hay que tenerle miedo al cambio, hay que aggionarse a los nuevos tiempos”.

“Tienen que estar en la mesa de diálogo todos los actores que crean que sus intereses estén afectados. Falta mucho por hablar y por resolver este tema”, concluyó el mandatario provincial, que viene de unificar sus reclamos con sus pares del Norte Grande.