Villarruel cuestionó al Gobierno por cobrarle a la Iglesia tras la peregrinación en Misiones: “¿La libertad? Bien gracias"

La vicepresidenta de la Nación realizó una contundente crítica a Vialidad Nacional, que ya confirmó la devolución del dinero a la Iglesia.

La vicepresidenta cuestionó a Vialidad Nacional.

Victoria Villarruel utilizó sus redes sociales para cuestionar la decisión de Vialidad Nacional de cobrarle a la Iglesia tras la peregrinación en Misiones. La vicepresidenta de la Nación, quien mantiene un diálogo limitado con el Gobierno, pidió que el funcionario a cargo del organismo "debiera responder por semejante insensatez".

El cobro había sido realizado en base al artículo 60 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, que obliga al pago de un canon por el uso de vía pública para actividades ajenas al tránsito común. La peregrinación se realizó durante la tarde del sábado 15 hasta la madrugada del domingo 16 de noviembre por la banquina de la Ruta Nacional N° 12, en un recorrido histórico que convocó a miles de feligreses.

“El funcionario a cargo de Vialidad Nacional debiera responder por semejante insensatez ¿Quién puede pensar que es de sentido común que en un gobierno libertario se obligue a peregrinantes a pagar por caminar a la vera de una ruta? ¿La libertad? Bien, gracias", reaccionó Villarruel en su cuenta oficial de Twitter.

Cabe resaltar que el organismo finalmente dio marcha atrás y reembolsará los $560.000 que había recibido del Obispado de Posadas para permitir que los peregrinos caminen por la banquina de la Ruta Nacional N° 12 en dirección al santuario de Nuestra Señora de Loreto, en Misiones. La medida se tomó luego de que la situación generara repercusión nacional y críticas públicas.

Vialidad Nacional dio marcha atrás y devolverá lo cobrado a la Igleia. Foto: Nuevo Diario de Salta

Una fuente alta de Vialidad Nacional confirmó a Infobae que “fue un malentendido administrativo, se le devolverá el dinero” y adelantó que el trámite se llevará a cabo “esta semana”.