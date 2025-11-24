Murió Juan José Mussi, intendente de Berazategui

El histórico dirigente peronista tenía 84 años. La ex presidenta Cristina Kirchner lo despidió en sus redes sociales.

Murió Juan José Mussi, intendente de Berazategui. Foto: Facebook

Juan José Mussi, intendente de Berazategui, falleció este lunes a los 84 años. Tras conocerse la noticia, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo recordó en redes sociales como un “peronista de toda la vida”.

“Me acaban de comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi. Gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida”, escribió Cristina.

Y añadió: “Fue también Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión”.

“Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos… y, en especial, a su hijo Patricio, que también fuera intendente de Berazategui, y por quien tengo un gran afecto”, cerró.

Quién era Juan José Mussi

Formado en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata, Mussi había asumido su sexto mandato como intendente de Berazategui en 2023.

En el pasado, fue ministro de Salud bonaerense; viceministro del Interior; secretario de Ambiente de la Nación, diputado provincial y concejal en Berazategui.