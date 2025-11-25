Carlos Presti pasará a disponibilidad y no presentará su retiro militar para asumir como ministro de Defensa
La noticia fue confirmada por fuentes oficiales. El nuevo funcionario del gobierno de Javier Milei asumiría en dos semanas, luego de la ceremonia que encabezará Luis Petri para la entrega de los aviones F-16.
El teniente general Carlos Presti, el designado en el Ministerio de Defensa, pedirá el pase a disponibilidad de su cargo al frente del Ejército Argentino para asumir al Poder Ejecutivo.
El militar pedirá el paso a disponibilidad, en una “especie de licencia” para poder ejercer su rol en la cartera, sin renunciar a las fuerzas.
Se trata de un movimiento reglamentado en el que por un período de tiempo está eximido temporalmente de sus funciones habituales. Sin embargo, debe permanecer localizable y disponible.
La fecha de la jura de Presti
Sin confirmación oficial, la jura del futuro funcionario tendría lugar el 10 de diciembre.
Según las versiones dentro de la cartera, se produciría luego de que Luis Petri, el ministro saliente, encabece la ceremonia donde se llevará a cabo la entrega de los aviones F-16, uno de las adquisiciones más importantes de su gestión.