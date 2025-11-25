Carlos Presti pasará a disponibilidad y no presentará su retiro militar para asumir como ministro de Defensa

La noticia fue confirmada por fuentes oficiales. El nuevo funcionario del gobierno de Javier Milei asumiría en dos semanas, luego de la ceremonia que encabezará Luis Petri para la entrega de los aviones F-16.

Carlos Presti, Javier Milei y Luis Petri. Foto: NA

El teniente general Carlos Presti, el designado en el Ministerio de Defensa, pedirá el pase a disponibilidad de su cargo al frente del Ejército Argentino para asumir al Poder Ejecutivo.

El militar pedirá el paso a disponibilidad, en una “especie de licencia” para poder ejercer su rol en la cartera, sin renunciar a las fuerzas.

El militar de 63 años reemplaza a Luis Petri como ministro de Defensa Foto: Prensa Gobierno

Se trata de un movimiento reglamentado en el que por un período de tiempo está eximido temporalmente de sus funciones habituales. Sin embargo, debe permanecer localizable y disponible.

La fecha de la jura de Presti

Sin confirmación oficial, la jura del futuro funcionario tendría lugar el 10 de diciembre.

El militar se convirtió en el nuevo ministro de Defensa del gobierno de Milei. Foto: Twitter oficial de Luis Petri

Según las versiones dentro de la cartera, se produciría luego de que Luis Petri, el ministro saliente, encabece la ceremonia donde se llevará a cabo la entrega de los aviones F-16, uno de las adquisiciones más importantes de su gestión.