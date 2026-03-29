Ejército, militares. Foto: Freepik

El Estado Mayor General del Ejército Argentino procedió a formalizar la desvinculación de oficiales que pese a tener sentencias firmes por crímenes cometidos durante la última dictadura, mantenían su estatus de retiro. El documento original, elaborado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a principios de marzo de 2026, reveló una situación irregular: al menos 78 agentes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad condenados conservaban sus beneficios institucionales y según la investigación, este estatus no solo les permitía percibir haberes de retiro, sino que en términos técnicos, “los dejaba en condiciones de volver a ser convocados a servicio”.

Tras la presión mediática y los reiterados pedidos de la PIA -que señalaba que al menos 50 efectivos seguían figurando como retirados-, el jefe del Ejército, Oscar Santiago Zarich, firmó el pasado 26 de marzo las resoluciones para efectivizar la baja de 34 oficiales. Entre los sancionados, se encuentran 29 militares que cumplen condena y cinco que ya fallecieron.

La dictadura militar en Argentina duró de 1976 a 1983. Foto: Nuevos Papeles

La medida generó un fuerte clima de tensión en los cuarteles. Fuentes internas de las Fuerzas Armadas expresaron su descontento hacia el Ministerio de Defensa a cargo del teniente general Carlos Alberto Presti, cuestionando que “no hicieron nada para evitarlo, ni siquiera demorarlo”. En los entornos familiares de los oficiales, la decisión fue calificada como un gesto de “espíritu revanchista” desestimando el peso de las condenas judiciales por delitos de lesa humanidad.

El malestar apunta directamente al ministro Presti y al propio Zarich. En sectores de la fuerza, se especula con que la celeridad de la medida respondió a las ambiciones electorales de Presti para 2027. “Está haciendo buena letra y no quiere quilombos”, afirmaron voces de la institución a TN, quienes además criticaron que el funcionario no avanzó con estos requerimientos cuando era jefe del Ejército y “ahora los sacó en una semana”.

El militar de 63 años reemplaza a Luis Petri como ministro de Defensa Foto: Prensa Gobierno

Pese al avance, la nómina de la PIA aún no está completa, ya que todavía “resta avanzar con la baja de doce agentes de las Fuerzas de Seguridad”, grupo que integra a siete efectivos de la Policía Federal. Además, permanecen en estatus de retiro otros ocho miembros de las Fuerzas Armadas, de los cuales siete pertenecen a la Armada Argentina. De esta manera, se prevén nuevas resoluciones para los próximos días.

Buques de guerra y medios aeronavales: así fue el ejercicio si precedentes de la Armada Argentina

La Armada Argentina realizó un ejercicio conjunto sin precedentes que integró buques de guerra y medios aeronavales en alta mar, con el fin de fortalecer la coordinación operativa y la defensa de los espacios marítimos nacionales. Diferentes unidades, durante varios días, trabajaron de forma sincronizada en maniobras complejas donde se combinaron operaciones de superficie y aéreas, sobre escenarios realistas.

Ejercicios de la Armada Argentina. Imagen ilustrativa. Foto: X/@Armada_Arg

En el despliegue militar se incluyó el patrullado marítimo, así como también prácticas de defensa y tareas logísticas, al tiempo que aviones navales ofrecieron su apoyo, vigilancia y control desde el aire.

Gracias a este adiestramiento, se permite mejorar la interoperabilidad entre las diferentes partes, lo que eleva la preparación de las tripulaciones y optimiza la respuesta ante eventuales amenazas del exterior.