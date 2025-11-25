Muerte de Juan José Mussi: quién será el nuevo intendente de Berazategui

Ante el fallecimiento de Mussi, los roles en el municipio de la zona sur del Conurbano bonaerense se reorganizan y el candidato a reemplazarlo ya está dispuesto a asumir el rol.

Murió Juan José Mussi, intendente de Berazategui. Foto: X @jjosemussi

Juan José Mussi, político peronista de larga trayectoria, falleció el día 24 de noviembre a sus 84 años durante su sexto mandato como intendente de Berazategui. Su carrera política fue muy amplia, desde el Consejo Deliberante de su Municipio hasta la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno de Cristina Kirchner.

Carlos “Turco” Balor, el actual secretario de Obras Públicas del municipio, asumirá la intendencia del partido siguiendo el artículo 123 de la Ley 5109 de la Provincia de Buenos Aires que establece: “En caso de muerte del intendente, este será reemplazado por el primer Concejal de la lista a la que perteneciere y que hubiere sido electo juntamente con aquel”.

Turco Balor, intendente entrante de Berazategui. Foto: -

Balor se encamina a ser el intendente interino hasta que termine el mandato del fallecido Mussi en 2027.

Quién es el Turco Balor, el nuevo intendente de Berazategui

El “Turco” Balor fue la mano derecha de Mussi durante muchos años. Actualmente, es el secretario de Obras Públicas y primer concejal electo por la lista oficialista en 2023.

El dirigente que asumirá el rol de la intendencia de Berazategui ocupó distintos cargos clave en el municipio ligados a la infraestructura y al desarrollo humano y, desde la Secretaría de Obras Públicas, manejó parte de las intervenciones más importantes del distrito.

La notable carrera política de Mussi

Juan José Mussi inició su trayectoria política en el Consejo Deliberante de Berazategui. En 1987 fue elegido por primera vez como intendente del municipio.

Murió Juan José Mussi, intendente de Berazategui. Foto: Facebook

En 1994, pasó por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, convocado por Eduardo Duhalde. En el cargo se mantuvo hasta 2002. También fue viceministro del Interior bonaerense.

Además, se desempeñó como diputado provincial y presidente del Concejo Deliberante de su ciudad.

En 2003, Mussi volvió a la intendencia de Berazategui hasta que en 2010 fue convocado por Cristina Kirchner para sumarse a su gabinete como secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CFK despidió a Mussi por redes sociales. Foto: @CfkArgentina vía X

En 2019 volvió a postularse postular para la intendencia del municipio donde gobernaba su hijo Patricio Mussi. Fue electo hasta el 2023 y ganó la reelección para terminar su mandato en el 2027.