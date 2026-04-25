Intendentes de todo el país reafirmaron su compromiso para enfrentar al cambio climático en San Miguel de Tucumán. Foto: Prensa Municipalidad San Miguel de Tucumán

Con una convocatoria que reunió a más de 90 intendentes, funcionarios de diversos niveles y especialistas internacionales, se inauguró la VIII Asamblea Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC). El encuentro, desarrollado en el Hotel Sheraton de la capital tucumana durante este viernes 24 de abril, funcionó como un espacio de articulación para debatir políticas de sostenibilidad en gobiernos locales.

La ceremonia de apertura fue encabezada por la intendenta anfitriona, Rossana Chahla, junto al gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo. Además, el evento contó con la participación de delegaciones de Chile, Paraguay y Portugal, consolidando un intercambio de experiencias transnacional sobre resiliencia urbana.

En su intervención, Chahla destacó la relevancia federal del plenario. “Hoy es un día muy importante para la provincia de Tucumán. En San Miguel de Tucumán se está llevando a cabo la octava asamblea de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, una red que nuclea alrededor de 300 ciudades de toda la Argentina”, dijo.

Intendentes de todo el país reafirmaron su compromiso para enfrentar al cambio climático en San Miguel de Tucumán. Foto: Prensa Municipalidad de San Miguel de Tucumán

Uno de los hitos de la jornada fue la presentación del Plan Local de Acción Climática (PLAC) de San Miguel de Tucumán. La jefa comunal explicó que la integración a la red demandó un riguroso proceso técnico. “Para entrar a esta red tenemos que cumplimentar ciertos requisitos, como tener nuestra huella de carbono y contar con un Plan Local de Acción Climática. Ese plan lo elaboramos en ocho meses gracias al gran trabajo de la Secretaría de Ambiente y de un equipo que trabaja de manera transversal con todas las áreas del municipio”, señaló

Sumado a eso, Chahla subrayó la urgencia de abordar la problemática desde una perspectiva integral: “Sabemos que es un desafío mundial que impacta en toda la humanidad. Por eso trabajamos en mitigar las causas del cambio climático, pero también en adaptarnos a sus consecuencias, porque los fenómenos extremos ya están ocurriendo”. En esta misma línea, vinculó la gestión ambiental con la realidad social sentenciando que “no hay justicia social sin justicia ambiental”.

La intendenta también hizo hincapié en que la red permite optimizar la toma de decisiones mediante el análisis comparativo. “Nos interesa saber qué hacen otras ciudades, compartir experiencias y también mostrar qué estamos haciendo nosotros. Acá se gestiona con datos y esos datos se comparten dentro de la red”, precisó.

Entre las metas locales, destacó el ambicioso programa de forestación. “Tenemos un inventario de 169.000 árboles en la ciudad y nos propusimos plantar 10.000 más hasta 2027 y 40.000 hasta 2030. Son políticas basadas en datos y evidencia científica que apuntan a mejorar la calidad de vida de los vecinos”, detalló.

Intendentes de todo el país reafirmaron su compromiso para enfrentar al cambio climático en San Miguel de Tucumán. Foto: Prensa Municipalidad de San Miguel de Tucumán

Por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo respaldó la iniciativa y señaló que la elección de la sede respondió a la gestión técnica de la capita.: “Este evento no se da por casualidad ni se designa de manera caprichosa. San Miguel de Tucumán tuvo que cumplir determinados requisitos para que esta octava asamblea se realice en nuestra provincia”, sostuvo.

Además, agregó: “Quiero felicitar a la señora intendenta y a todo su equipo, que viene desarrollando un importante trabajo en materia ambiental”. La asamblea continuó durante este sábado 25 con mesas de trabajo centradas en la cooperación intermunicipal y el fortalecimiento de las políticas ambientales en todo el territorio nacional.