Maximiliano Pullaro evitó reunirse con Santilli y profundizó los reclamos a Milei: “Quisiera sinceramente que nos den respuestas”

El gobernador de Santa Fe se distanció del Gobierno y pidió soluciones, principalmente, por el estado de las rutas. Qué dijo.

El mandatario se distanció del Gobierno y pidió soluciones. Foto: El Ciudadano

Maximiliano Pullaro realizó una contundente definición sobre su vínculo con el gobierno de Javier Milei en un contexto donde el Ejecutivo mantiene conversaciones con casi todos los gobernadores provinciales. El mandatario de Santa Fe dijo que prefiere reunirse con Diego Santilli cuando haya temas que realmente se puedan resolver y mostró su descontento frente al estado de las rutas.

“Quisiera sinceramente que nos den respuestas. No tiene que ver con lo que a veces dicen que ‘ustedes les van a dar los votos para las reformas que está planteando el Congreso’. Volvemos a decir: en lo que estamos de acuerdo, sí lo vamos a dar, y en lo que no estamos de acuerdo, no”, sostuvo Pullaro a través de una conferencia de prensa brindada en horas de la mañana del miércoles 26 de noviembre.

El gobernador de Santa Fe y el presidente mantienen una relación estrecha. Foto: Sol 91.5

El mandatario tuvo un tono más distante con el gobierno de Milei, a pesar de que mostró apoyo durante el último tiempo y dejó en claro que darán el visto bueno con la implementación de la reforma laboral y del Código Penal. "¿En qué no estamos de acuerdo? Nosotros siempre defendemos a la provincia de Santa Fe y siempre ponemos la provincia de Santa Fe por encima de los temas particulares o partidarios“, dijo.

"Lo que está bien, nosotros lo vamos a acompañar y lo hicimos siempre, más cuando se plantea que el Gobierno y que el Estado tiene que tener equilibrio fiscal“, agregó. A pesar de tener una buena relación con Santilli, Pullaro admitió que prefiere reunirse cuando se hayan destrabado varios reclamos de la provincia de Santa Fe: ”No es que no me siento con Santilli porque no me quiero sentar. Prefiero que cuando nos sentemos haya dos o tres temas que se puedan resolver“.

Estrategia y pasos a seguir: el encuentro clave de La Libertad Avanza previo a la jura de los nuevos senadores

El bloque de senadores de La Libertad Avanza se reúne para diagramar la estrategia que instrumentarán para lograr la aprobación del pliego de Lorena Villaverde.

La reunión se efectuará este jueves a las 16 antes de la sesión preparatoria en la cual prestarán juramento los legisladores que asumirán el 10 de diciembre.

Debate en el Senado. Foto: @SenadoArgentina

El encuentro estará encabezado por la futura jefe del bloque de LLA, Patricia Bullrich, y apunta a diseñar la estrategia para lograr la aprobación del pliego de Villaverde rechazado por el peronismo, con la acusación de los supuestos vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado.

Además de los senadores electos y aquellos que tienen mandato participarán también Francisco Paoltroni, que volverá a sumarse a la LLA, y Carmen Álvarez Rivero, que hace unos días se pasó a las filas libertarias. Por otra parte, Bullrich se reunió con senadores radicales, a quienes les confirmó el esquema de tratamiento de proyectos que impulsará el Gobierno en las sesiones extraordinarias.