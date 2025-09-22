Maximiliano Pullaro: “Queremos que las retenciones se eliminen para siempre, no de manera transitoria”

El gobernador de Santa Fe criticó la medida económica que exime del pago de retenciones al agro hasta el 31 de octubre próximo: “Las retenciones se deben eliminar por convicción y no por necesidad”, dijo.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe Foto: NA

Maximiliano Pullaro, el gobernador de Santa Fe, utilizó sus redes sociales para opinar sobre la eliminación de retenciones a la venta de granos hasta el 31 de octubre próximo, la cual fue anunciada este lunes por el vocero presidencial Manuel Adorni.

“Nosotros lo venimos reclamando desde el primer día de gestión. Queremos que las retenciones se eliminen para siempre, no de manera transitoria, ni para sostener el tipo de cambio con fines electorales, ni para financiar fuga de capitales”, expresó Maximiliano Pullaro.

Posteo de Pullaro. Foto: X.

“Necesitamos políticas que de verdad beneficien a los productores y generen previsibilidad para que el sector pueda invertir. Las retenciones se deben eliminar por convicción y no por necesidad”, añadió.

El Gobierno anunció la eliminación de las retenciones para todos los granos hasta el 31 de octubre

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este lunes que el Gobierno dispuso la eliminación de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre, con el objetivo de incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares en el mercado.

“La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir”, afirmó Adorni en un post.

La medida regirá de manera excepcional durante poco más de un mes y alcanza a todos los cultivos. Según explicó el funcionario, la decisión busca acelerar el ingreso de divisas en un contexto en el que el Ejecutivo procura sostener el programa económico y dar previsibilidad al mercado cambiario.

Posteo de Adorni. Foto: X.

Con esta resolución, el Gobierno intenta reforzar la posición de reservas del Banco Central y brindar una señal al sector agroexportador para que acelere las operaciones de venta al exterior.

Según estimaciones del sector, el stock disponible en granos tiene un valor aproximado de US$ 10.000 millones.

“Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuando se hará operativo", expresó el presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idigoras.