En una semana clave para el Gobierno, Javier Milei convoca al Gabinete y se reúne con el canciller de Israel

A veinte días del recambio parlamentario, el Gobierno suma aliados en el Congreso y se aproxima a la mayoría necesaria para aprobar la ley de presupuesto 2026 durante las sesiones extraordinarias. Los detalles de la agenda presidencial de esta semana.

Javier Milei y una semana cargada de reuniones. Foto: Presidencia.

El presidente argentino, Javier Milei, recibirá este martes en la Casa Rosada al ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, previo a su viaje a los Estados Unidos para reunirse con su par Donald Trump.

Por ende, además de esta reunión, Milei mantendrá este martes su habitual reunión de equipo. Está pautado que su reunión de Gabinete sea en el Salón Eva Perón.

La reunión con ministros y secretarios será a las 9.30, para luego, a las 11, encabezar la entrega de sables a las Fuerzas de Seguridad junto a la flamante titular de la cartera, Alejandra Monteoliva.

El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar viaja a la Argentina. Foto: EFE.

Pasado el mediodía, a las 12.30, Milei recibirá al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, quien llegó llegará al país desde Asunción, Paraguay, acompañado por un grupo de empresarios de Medio Oriente.

El funcionario que responde a Benjamín Netanyahu también visitará el Palacio San Martín, donde será recibido por el su par, Pablo Quirno. Además, se entrevistará con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y protagonizará reuniones con los diputados Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet.

Asimismo, en agenda tiene programada la disertación en un evento por el 90º aniversario de la DAIA, y la asistencia al concierto que se celebrará el miércoles a las 20 en el Teatro Colón.

Semana clave para el Presupuesto 2026

Esta semana es clave para el Gobierno en la búsqueda de nuevos consensos para que se apruebe el Presupuesto 2026.

El ministro del Interior, Diego Santilli, se prepara para encarar una nueva semana de reuniones con gobernadores con el objetivo de cerrar el primer contacto con la veintena de mandatarios provinciales aliados a la Casa Rosada antes del 10 de diciembre, fecha en la que el Poder Ejecutivo iniciará con las sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional.

Diego Santilli se reúne con gobernadores. Foto: NA

El funcionario viajará mañana a Misiones con el objetivo de reunirse con el gobernador Hugo Passalaqcua. Lo cierto es que el mandatario provincial, controla, junto al referente misionero Carlos Rovira, un bloque de cuatro diputados y dos senadores.

En la construcción de apoyos para aprobar el Presupuesto 2026 y, en lo inmediato, la reforma laboral en la que trabajan por estos días, Santilli apuesta a escuchar a los mandatarios provinciales que restan detectar sus demandas y ofrecer compensaciones limitadas a cambio de apoyos legislativos.