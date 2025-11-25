Patricia Bullrich respaldó a Lorena Villaverde y deslizó que puede asumir como senadora de la Nación: “No tiene ninguna causa”

La ministra de Seguridad defendió a la senadora electa de La Libertad Avanza, que fue acusada de tener vínculos con “Fred” Machado, el empresario asociado al narcotráfico y lavado de dinero.

La ministra de Seguridad respaldó a Lorena Villaverde Foto: Noticias Argentinas

Patricia Bullrich presentó la Agencia Nacional de Migraciones y encabezó una conferencia de prensa donde habló de varios temas. Entre ellos, defendió a la senadora electa Lorena Villaverde, quien fue cuestionada por presuntos vínculos con Federido “Fred” Machado, el empresario asociado al narcotráfico y lavado de dinero cuyo nombre también fue ligado a José Luis Espert poco tiempo atrás. “No tiene ninguna causa, su certificado de antecedentes la pone en el lugar de los inocentes”, dijo.

El bloque de La Libertad Avanza abrió una negociación clave en la Cámara Alta: busca asegurar los votos necesarios para que Lorena Villaverde, senadora electa por Río Negro, pueda jurar pese al dictamen negativo de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Con la jura prevista para este viernes 28, la estrategia del oficialismo incluye reuniones, alianzas cruzadas y la cuenta contrarreloj para evitar su impugnación formal.

“Muchas veces se ha querido juzgar a alguien inocente porque es de un partido político distinto. Es una impugnación política, está bien, la hacen, pero no tienen mucho sentido”, expresó Bullrich, quien dejará de ser ministra de Seguridad para asumir como senadora y además, presidir el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara. Su lugar será ocupado por Alejandra Monteoliva.

El pleno del Senado votará este viernes a las 11 la incorporación de Villaverde como integrante de la Cámara alta. La Comisión de Asuntos Constitucionales ya dictaminó en su contra, pero ese dictamen no es vinculante y la definición la tendrá el recinto.

La ministra de Seguridad anunció la puesta en marcha de la nueva Agencia Nacional de Migraciones para “administrar las migraciones” de manera “integral”. Foto: Noticias Argentinas

“Para poder ser expulsadas de un cuerpo las personas tienen que tener una condena. Hay mucho ruido y pocas nueces. Espero que todos los que han sido electos por el pueblo puedan asumir sus funciones”, sostuvo Bullrich.

Qué pasa si Lorena Villaverde no jura

Si Villaverde no jura, su banca pasaría a su suplente, lo que generaría una modificación en el mapa de poder del bloque libertario. La gestión del diálogo es doble: el espacio de Milei busca legitimar a Villaverde ante el oficialismo y a la vez mitigar el impacto político de la impugnación.

Es senadora electa por Río Negro de La Libertad Avanza. Foto: Noticias Río Negro

Qué pasó con Lorena Villaverde, la senadora electa de La Libertad Avanza

Villaverde está cuestionada por presuntos vínculos con el empresario “Fred” Machado, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero, lo que motivó la presentación de impugnaciones que señalan “inhabilidades morales, éticas y constitucionales”. Desde La Libertad Avanza responden que el único mecanismo válido es el dictamen del Senado y que no hay impedimento legal para que ella jure.