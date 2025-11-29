La hermana de un diputado de La Libertad Avanza pidió reivindicación y compensación económica para los condenados por delitos de lesa humanidad

Se trata de Asunción Benedit, hermana de Beltrán Benedit y fundadora de “Los Pañuelos Negros”, quien aseguró que “la mayoría de ellos sin inocentes”.

Asunción Benedit, fundadora de la agrupación “Pañuelos Negros” Foto: Captura

La hermana del diputado nacional de Entre Ríos por La Libertad Avanza, Beltrán Benedit, convocó a una marcha para hoy en Plaza de Mayo para “reivindicar” a los condenados por los delitos de lesa humanidad de la última dictadura militar y aseguró que “la mayoría de ellos son inocentes”.

Asunción Benedit es la fundadora de “Los Pañuelos Negros”, una organización nacida con el objetivo de visibilizar a los genocidas que se encuentran en la cárcel de Ezeiza y cuyo objetivo es lograr la libertad y reivindicación de los condenados.

En una entrevista con el programa Contracara, la mujer recordó que su esposo “luchó en la guerra antisubversiva en la selva tucumana” e insistió en que su lucha está en la liberación de los genocidas: “No hay que pedir sólo la liberación, hay que reivindicar. La mayoría son inocentes. Hay que reivindicar qué es lo que ellos hicieron, porqué están ahí y porqué están sufriendo hoy”.

“Nosotros unificamos las causas en un reconocimiento moral y económico de quienes actuaron contra la subversión. No es que están presos y se lo merecen”, insistió Asunción, quien además remarcó que su lucha está apoyada por algunos veteranos de Malvinas: “Los que están presos son camaradas de los veteranos (de Malvinas) y quieren venir a las marchas. Con los presos es más difícil porque la sociedad se ha tragado el relato oficial y eso es lo que queremos dar vuelta”, enfatizó.

Asunción Benedit dialogó con el programa "Contracara".

Quién es Asunción Benedit, la fundadora de “Pañuelos Negros”

Asunción es hermana del diputado nacional Beltrán Benedit, uno de los legisladores libertarios que generó polémica al organizar una visita institucional al penal de Ezeiza para reunirse con represores condenados. Esa acción marcó un momento clave en el surgimiento de Pañuelos Negros y en la exposición pública del entorno familiar.

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Beltrán Benedit. Foto: NA

El vínculo con la política también atraviesa a la siguiente generación. Benedit es madre de Pelayo Francisco Lacal Montenegro, quien fue candidato a diputado provincial en Entre Ríos por La Libertad Avanza. Lacal Montenegro ocupó el quinto lugar en la lista, pero quedó fuera de la Legislatura, ya que la boleta libertaria consiguió cuatro bancas en esa elección.