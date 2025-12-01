Diego Santilli afianza el diálogo con los gobernadores: viaja a Corrientes para reunirse con Gustavo Valdés

Estas reuniones que pidió expresamente el presidente Javier Milei, tiene como objetivo que el ministro del Interior logre el respaldo necesario para aprobar el Presupuesto del año próximo sin alterar el plan de gestión que tiene el Gobierno Nacional y priorizar el equilibrio fiscal.

Diego Santilli, ministro de Interior. Foto: NA

El ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con su gira de encuentros con los mandatarios provinciales, y viajará a Corrientes para reunirse con el gobernador Gustavo Valdés.

A su vez, se busca poner el foco en la concreción de los proyectos de ley vinculados con las reformas laboral, penal y tributaria.

Javier Milei y Diego Santilli. Foto: X @diegosantilli

Cabe recordar que Corrientes es una parada clave, ya que la única provincia en la cual se impuso la fuerza Provincias Unidas, tras obtener el 33.91% de los votos en los últimos comicios.

En la agenda del ministro se resalta la idea de dialogar con los mandatarios provinciales sobre temas fiscales, obras públicas y el avance de las leyes que impulsa el Ejecutivo Nacional, una vez que asuman en diciembre los diputados y senadores electos.

Según declaraciones de Santilli, todo el equipo de trabajo de Milei continúa enfocado en conseguir las mayorías necesarias en el Congreso, para obtener la aprobación de reformas estructurales que plantean desde La Libertad Avanza (LLA).

Las reuniones de Santilli con los gobernadores

Desde que asumió como Ministro del Interior, el ex miembro del PRO ya se reunió con Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Alberto Weretilneck (Rio Negro), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Santilli sostuvo que el presidente pretende mejorar el vínculo con el interior del país y mantener un diálogo abierto para acordar y trabajar en conjunto.