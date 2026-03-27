Diego Santilli entrando a Casa Rosada Foto: Noticias Argentinas

Diego Santilli retomó la agenda de reuniones con gobernadores en Casa Rosada y en las provincias para asegurar los votos necesarios para las reformas que el oficialismo va a enviar al Congreso en las próximas semanas. Al no tener mayoría propia en el Congreso, La Libertad Avanza depende de la red de acuerdos con las provincias que hasta ahora le permitió avanzar con cuestiones sensibles como la Reforma Laboral.

El ministro del Interior se reunió con Ignacio Torres (Chubut) y Marcelo Orrego (San Juan) y viajará a Mendoza este viernes para reunirse con Alfredo Cornejo. Todo en el contexto de tensión política por la cuestión Adorni con sus viajes y evolución del patrimonio. El presidente quiere dejar atrás las polémicas y recuperar la iniciativa política enfocada en la gestión teniendo al viaje de Santilli a Mendoza como momento clave.

Diego Santilli. Foto: NA

Cómo está el vínculo con los gobernadores

El vínculo de los gobernadores se complejizó en las últimas semanas por la caída de la recaudación y el impacto sobre las transferencias automáticas por su influencia en las cuentas provinciales.

Las transferencias de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) alcanzaron los $47.000 millones entre el 19 y el 20 de marzo para 11 jurisdicciones, de acuerdo con cifras oficiales. La suma constituyó el mayor envío en lo que va del año, aunque desde las provincias le restaron peso frente a una disminución de la recaudación en términos reales, que derivó en una merma cercana a $1 billón durante el primer bimestre por coparticipación, según un reporte del diputado massista Guillermo Michel.

Diego Santilli. Foto: NA

A esto se agrega que, según esas proyecciones, en marzo las transferencias automáticas evidenciaron una caída real del 14%, lo que intensifica la presión sobre las cuentas provinciales.

Ese escenario incide en las negociaciones políticas. Los gobernadores aliados y con perfil dialoguista respaldan al oficialismo en el Congreso, pero al mismo tiempo exigen mayor certidumbre en el flujo de fondos y avances concretos en materia de infraestructura. En ese delicado balance se posiciona Santilli, quien coordina las conversaciones junto a la mesa política integrada por Karina Milei, Adorni y Santiago Caputo.

Al debate fiscal se añade la discusión por la reforma electoral promovida por el Gobierno, que incluye la eliminación de las PASO y la intención de unificar los calendarios provinciales, otro punto sensible para los mandatarios. La iniciativa despierta resistencias incluso entre aliados, que buscan mantener la autonomía en sus territorios.

El vínculo con Mendoza

Mendoza es una de las provincias más beneficiadas por los ATN y continúa un canal de diálogo fluido con Nación. Por ello, el encuentro con Cornejo combinará agenda política y gestión con los reclamos por obras clave para la conectividad entre las que se encuentran la ruta nacional 7 y tramos de la ruta 40.

Diego Santilli se reunió con Alfredo Cornejo. Foto: X @alfredocornejo

La visita también contemplará encuentros con sectores productivos y la participación del ministro en un foro vinculado a la actividad aseguradora. Más allá de la agenda oficial, en la Casa Rosada apuntan a que el viaje funcione como un gesto hacia uno de los socios estratégicos en medio de un contexto político desfavorable.

El desplazamiento de Santilli coincide con una semana marcada por cuestionamientos al oficialismo, especialmente por las denuncias que involucran a Adorni. En ese marco, el Gobierno busca fortalecer su principal capital político, basado en la capacidad de construir consensos con las provincias para sostener su agenda legislativa.