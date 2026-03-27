El ministro del Interior y el gobernador de Mendoza se reunieron este viernes 27 de marzo. Foto: Cuenta de Twitter de Alfredo Cornejo

Diego Santilli reactivó reuniones con gobernadores durante este viernes 27 de marzo y se mostró con el mandatario de Mendoza, Alfredo Cornejo, aliado a La Libertad Avanza. De esta manera, el ministro del Interior dio por iniciadas las conversaciones con jefes provinciales para avanzar con la agenda legislativa que propuso el presidente Javier Milei para las sesiones ordinarias del Congreso.

Durante el 2025, Diego Santilli se ocupó de mantener una agenda activa de reuniones con gobernadores: ese fue su objetivo principal desde que asumió como ministro del Interior en el mes de noviembre tras la salida de Lisandro Catalán. Es por eso que buscará realizar la misma tarea de cara al 2026, considerado por el Gobierno como “el año más reformista de la historia”.

En este marco, el paquete de leyes que impulsa el oficialismo contempla una modificación en las siguientes normativas:

Ley de Propiedad privada

Ley de Desalojos

Modificación a la Ley de Glaciares -que ya se aprobó en el Senado-

Ley de Tierras Rurales

Edurecimiento de penas

Incorporación de nuevos tipos penales para delitos migratorios

Cabe resaltar que el Gobierno envió al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca, que busca eliminar leyes obsoletas o que “limitan las libertades de los ciudadanos” y que establecen retirar el financiamiento del Círculo de Legisladores y de la Federación Argentina de Municipios (FAM). La iniciativa, diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había sido enviada en 2024, pero nunca se trató. Sin embargo, como perdió estado parlamentario, el Poder Ejecutivo la volvió a enviar en la noche del jueves 26 de marzo a la Cámara de Diputados.

La Libertad Avanza está convencida que gracias a la nueva mayoría que armó con Fuerzas del Cambio, Elijo Catamarca, Independencia, Producción y Trabajo e Innovación Federal podrá tratar este 2026 esa iniciativa que busca derogar unas 70 leyes obsoletas.

Manuel Adorni se presentará ante el Congreso el 29 de abril: estará acompañado por Javier Milei

En medio del escándalo por los viajes junto a su esposa en el avión presidencial, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el miércoles 29 de abril presentará su informe de gestión al Congreso conforme lo establece la Constitución, y el presidente Javier Milei estará a su lado.

La noticia fue dada por el ex vocero presidencial en la conferencia de prensa que realizó este miércoles. Además, en las redes sociales de la Vocería Presidencial precisaron que el Gobierno tiene para exhibir sólidas cifras. “Este año marcará un punto bisagra para la historia de nuestro país: dicen que no hay consumo pero creció 8 puntos en el último año, dicen que no hay crecimiento pero crecimos 4 puntos en el 2025 y llevamos crecidos 10 puntos en lo que va de esta gestión, y por mucho que les pese a algunos, este año vamos a crecer 4 puntos más”, indica el comunicado.

A su vez, señala que “todas estas declamaciones no cambian nada. Hablamos con resultados. Y seguiremos trabajando para ser el Gobierno que los argentinos votaron”.El mensaje de Adorni en la cuenta de la jefatura de Gabinete fue citado por Milei. “No me lo pierdo. Ahí estaré”, anunció el mandatario. Será la primera vez que el presidente decida acompañar a su jefe de Gabinete en la exposición parlamentaria ya que, en las anteriores ocasiones con Nicolás Posse y Guillermo Francos, no dio el presente.