Elecciones. Foto: NA

Además de la propuesta para eliminar las elecciones PASO, el proyecto de “Reforma Electoral Integral” que el Gobierno envió este miércoles al Senado incorpora una batería de modificaciones, entre las cuales se destaca la eliminación casi total del financiamiento estatal de las campañas, la quita de límites a los aportes privadas y la supresión de los espacios gratuitos de publicidad en radio y televisión abierta para las alianzas políticas.

El primer hachazo al financiamiento estatal a los partidos políticos ya se había dado en octubre del 2024, con la sanción definitiva de la Boleta Única de Papel a nivel nacional. Con esta medida, se cortaron los aportes estatales para la impresión de las boletas sábana que podían ser utilizados por algunos sellos políticos para hacer caja.

Pero con esta nueva reforma, se propone dar da un segundo paso con la eliminación casi total de los aportes extraordinarios por elecciones.

El Gobierno envió la Reforma Electoral al Congreso. Foto: Oficina del Presidente

Los cambios que propone la Reforma Electoral

A partir de las modificaciones a la ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, solamente se mantiene el Fondo Partidario Permanente (que es anual) y se lo acota a las agrupaciones que hayan sacado al menos un 1% de los votos del padrón total nacional en la última votación de diputados nacionales.

Según se señala en el articulado, los recursos disponibles para el aporte público anual se distribuirán en un 20% de forma igualitaria entre todos los partidos políticos reconocidos, y un 80% en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido político hubiera obtenido en la última elección de diputados nacionales.

“Los partidos políticos podrán optar por la renuncia al aporte público anual que les correspondiere. La renuncia deberá comunicarse de manera fehaciente al MINISTERIO DEL INTERIOR y se presumirá que tiene un plazo de vigencia de UN (1) año”, se aclara.

En simultáneo a la reducción drástica de los aportes estatales de campaña, se flexibilizan significativamente los límites para los aportes privados, lo que podría ocasionar un serio perjuicio a las agrupaciones más chicas que no cuentan con donantes de relevancia.

En el nuevo proyecto de ley, el tope de recursos recibidos de parte de una misma persona humana o jurídica pasa del 2% al 35% del monto “que surja de multiplicar el valor del módulo electoral por la cantidad de electores registrados al 31 de diciembre del año anterior”. Ese límite no aplica a afiliados, sino a donantes externos.

“Con antelación suficiente al inicio de la campaña, la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL informará a los partidos políticos el límite de aportes privados de campaña por persona permitidos de acuerdo con este artículo, y publicará esa información en el sitio web de la Justicia Nacional Electoral”, se explica.

En tanto, se establece que “los fondos del partido político deberán depositarse en una única cuenta bancaria por distrito a nombre del partido político”, y “las cuentas deberán registrarse en la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL e informarse al Juzgado Federal con competencia Electoral del distrito correspondiente”.

Además de perder el financiamiento estatal de las campañas, las agrupaciones políticas ya no podrán disponer, de acuerdo a la iniciativa del Gobierno, de los espacios gratuitos cedidos obligatoriamente por los medios de comunicación audiovisual (TV y radios) destinados a la publicidad proselitista.