La reunión entre ambos será el jueves 23 de abril a las 14. Foto: Reuters y Wikipedia

Javier Milei encabezará una reunión en la Casa Rosada con el magnate tecnológico Peter Thiel este jueves 23 de abril a las 14. El encuentro representará el punto culminante de una estadía de más de una semana del inversor germano-estadounidense en suelo argentino que se caracterizó por un estricto hermetismo y una agenda de carácter privado.

Thiel ya tuvo un acercamiento previo con la mesa chica del Gobierno el pasado lunes 20, cuando estuvo con Santiago Caputo. En aquella oportunidad, intercambiaron visiones sobre la coyuntura internacional y el rol que Argentina busca ocupar en el mapa tecnológico mundial. Desde la Cancillería dirigida por Pablo Quirno y la propia Presidencia, se encargaron de tutelar cada paso del empresario, a quien consideran una pieza fundamental dentro del universo del capital de riesgo.

El presidente argentino participó de la ceremonia por el Día de la Independencia de Israel. Foto: REUTERS

Durante su paso por Buenos Aires, el cofundador de PayPal también dedicó tiempo al ámbito cultural y social. El último fin de semana asistió al Superclásico entre River y Boca en el Monumental invitado por el área de Relaciones Institucionales del Millonario. Además de presenciar el partido junto a su entorno íntimo, se interesó por las obras de modernización del estadio y se supo que dialogó con alguno de los directivos sobre el nuevo techado de ingeniería alemana.

Cabe recordar que en mayo de 2024, Thiel ya había visitado Casa Rosada junto a Alec Oxenford, quien luego reflejó en sus redes la sintonía entre el inversor y el mandatario argentino. “Visité a Javier Milei en la Casa Rosada con Peter Thiel, quien me dijo que cree que las ideas de Javier Milei son tan relevantes a nivel global como lo son para Argentina”, había expresado en su cuenta oficial de Twitter En aquel momento, Oxenford remarcó que el empresario “está impresionado con las ideas de Javier Milei”.

Quién es Peter Thiel, el cerebro detrás de PayPal y el poder de los datos

Nacido en Frankfurt, Alemania, en 1967, y criado en Estados Unidos, Peter Thiel es una de las figuras más influyentes y a menudo controvertidas de Silicon Valley. Se graduó en Filosofía y Derecho en la Universidad de Stanford, donde fundó The Stanford Review, una publicación que ya adelantaba su perfil crítico con el pensamiento convencional. Su salto a la fama mundial ocurrió a finales de los años 90, cuando cofundó PayPal, la plataforma que revolucionó los pagos digitales y de la cual surgió la llamada “Mafia de PayPal”, un grupo de emprendedores (incluyendo a Elon Musk) que luego dominarían la industria tecnológica.

Thiel es ampliamente reconocido por ser el primer inversor externo de Facebook tras inyectar 500.000 dólares en la red social de Mark Zuckerberg en 2004, una apuesta que le reportó ganancias multimillonarias. Su filosofía de inversión se centra en las empresas que logran pasar “de cero a uno”; es decir, aquellas que no solo mejoran algo existente, sino que crean algo completamente nuevo. Esta visión lo llevó a fundar Founders Fund, una firma de capital de riesgo que financió a gigantes como SpaceX, Airbnb y Linkedin.

El empresario se reunirá con el presidente Javier Milei. Foto: Reuters

Sin embargo, su proyecto más enigmático y potente es Palantir Technologies, una empresa especializada en el análisis de Big Data. Palantir es conocida por proveer software de inteligencia a agencias gubernamentales de Estados Unidos y otros países para la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, así como para la optimización de procesos en grandes corporaciones. La capacidad de su tecnología para procesar volúmenes masivos de información lo posicionó como un actor clave en la intersección entre la seguridad nacional y la innovación privada.

Más allá de sus negocios, Thiel es un activo pensador político de tendencia libertaria y es autor del libro Zero to One. Además, bregó por soluciones disruptivas frente al estancamiento tecnológico y financió proyectos como la Fundación Thiel, que otorga becas a jóvenes para que abandonen la universidad y comiencen sus propias empresas, o iniciativas vinculadas a la extensión de la vida humana y la creación de ciudades flotantes independientes.