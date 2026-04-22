Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

Tal como lo había anticipado Javier Milei, el Gobierno envió este miércoles al Congreso de la Nación el proyecto de ley de Reforma Electoral, el cual “tiene por objetivo corregir un sistema viciado de raíz para que la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar”, según un comunicado difundido por la Oficina del Presidente.

El proyecto plantea la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el cual desde el Ejecutivo afirman que se trata de “un experimento fallido que intentó impulsar la falsa dicotomía de ‘internas abiertas’, que solo en 2023 le costaron a los argentinos $45.000 millones y no sirvieron para dirimir ninguna interna relevante”.

“De acá en adelante, las primarias vuelven a ser un asunto interno de los partidos, no del Estado. Los argentinos no tienen por qué pagar las diferencias internas de los políticos”, añade el documento oficial firmado por el presidente.

La Reforma Electoral elimina las PASO.

Además, el proyecto eleva los pisos de afiliación para registrar un partido y los pisos de votos para mantener la personería. Según el Gobierno, esta medida tiene como fin “terminar con el régimen de los ‘sellos de goma’, que hacen de cada elección un negocio”. También se incorpora la afiliación digital, a fin de modernizar el trámite.

En tanto, la reforma propone la eliminación total del régimen de espacios cedidos, el cual “obliga a los medios a entregar espacios de aire para propaganda partidaria gratuita, un subsidio mediático escondido que los argentinos nunca votaron en ningún presupuesto”.

El proyecto también permite que personas y empresas aporten de manera regulada, transparente y trazable a las campañas políticas, sumando la opción de que los partidos que quieran renunciar completamente al aporte estatal y financiarse íntegramente con aportes voluntarios puedan hacerlo.

Además, se incorpora la Ficha Limpia, por la cual las personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos no podrán presentarse a elecciones ni ocupar cargos en la Administración Pública.

El comunicado completo

La Oficina del Presidente informa que se ha enviado al Congreso de la Nación el proyecto de ley de Reforma Electoral, el cual tiene por objetivo corregir un sistema viciado de raíz para que la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar.

Es por esto que la reforma plantea la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), un experimento fallido que intentó impulsar la falsa dicotomía de “internas abiertas”, que solo en 2023 le costaron a los argentinos $45.000 millones y no sirvieron para dirimir ninguna interna relevante. De acá en adelante, las primarias vuelven a ser un asunto interno de los partidos, no del Estado. Los argentinos no tienen por qué pagar las diferencias internas de los políticos.

Adicionalmente, este proyecto eleva los pisos de afiliación para registrar un partido y los pisos de votos para mantener la personería, con el fin de terminar con el régimen de los “sellos de goma”, que hacen de cada elección un negocio. A su vez, se incorpora la afiliación digital, que moderniza el trámite y termina con el filtro burocrático que la propia dirigencia usaba para bloquear nuevas expresiones políticas.

El proyecto también propone la eliminación total del régimen de espacios cedidos, que actualmente obliga a los medios a entregar espacios de aire para propaganda partidaria gratuita, un subsidio mediático escondido que los argentinos nunca votaron en ningún presupuesto.

El Gobierno envió la Reforma Electoral al Congreso. Foto: Oficina del Presidente

Además, esta reforma buscará transparentar el financiamiento de los partidos políticos. Hoy se calcula que solo el 10% del dinero que financia campañas electorales está registrado; el otro 90% es “plata negra” que muchas veces viene de actividades ilícitas. Las democracias modernas ya resolvieron esto: permiten que personas y empresas aporten de manera regulada, transparente y trazable. Este proyecto hace lo mismo y suma la opción de que los partidos que quieran renunciar completamente al aporte estatal y financiarse íntegramente con aportes voluntarios puedan hacerlo.

Por último, y no menos importante, este proyecto incorpora la Ficha Limpia. Las personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos no podrán presentarse a elecciones ni ocupar cargos en la Administración Pública. No es una idea radical: es la decencia mínima que se le pide a una democracia. Y es coherente: si alguien no puede ser candidato, tampoco puede ser funcionario.

El sistema electoral argentino tiene un problema de fondo: es caro, opaco, empuja al financiamiento con plata negra y subsidia insensatamente a la dirigencia política. Es un sistema hecho a medida para que la política se proteja a sí misma. El Presidente Javier Milei fue electo con el mandato claro de terminar con los privilegios de la casta política, y esta reforma es un paso crucial en este camino. Llegó la hora de devolverle el poder a los argentinos: que la política vuelva a estar al servicio de la gente.