Javier Milei encabeza el acto de ascenso de las Fuerzas de Seguridad

La ceremonia de asunción será de oficiales superiores de la Prefectura Naval Argentina, de la Policía Federal, de la Gendarmería Nacional, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario Federal.

Javier Milei en el Salón Blanco. Foto: NA: Gobierno

Javier Milei encabeza la ceremonia de asunción de oficiales superiores de la Prefectura Naval Argentina, de la Policía Federal, de la Gendarmería Nacional, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario Federal.

La entregará de sables se realizará en el Salón Blanco de Casa Rosada y contará con la participación de Alejandra Monteoliva, sucesora de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad.

Se trata del primer acto que encabezará Monteoliva al frente de la cartera tras la renuncia de Bullrich, flamante senadora de La Libertad Avanza, quien también estará presente en el acto.

A través de una carta fechada con efectividad al 1° de diciembre de 2025, la exfuncionaria señaló: “Tengo el honor de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional, con efectividad a partir del día 1° de diciembre de 2025”.

Asimismo, destacó que recibió “el mandato claro” de “cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”, y agradeció “la confianza” y “el respaldo de todo el equipo” que la acompañó.

La hasta entonces secretaria Nacional de Seguridad jurará como ministra el próximo martes en Casa Rosada. Lo hará luego de que la ex integrantes Juntos por el Cambio encabezara el pasado viernes un evento de despedida del ministerio.

La ministra de Seguridad saliente Patricia Bullrich junto a su sucesora Alejandra Monteoliva. Foto: NA

Monteoliva encarna un perfil más técnico y es del riñón de la exministra. Quedará a cargo de la cartera en el marco de una solicitud que Bullrich elevó al mandatario tras la propuesta de competir por una banca en la Cámara de Senadores.