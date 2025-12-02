Causa Cuadernos: rechazaron la recusación de los jueces presentada por Julio De Vido

La defensa del ex ministro había solicitado el recurso pero fue rechazado. El escrito demoró la continuidad de la audiencia.

Julio De Vido. Foto: NA

En el marco de la causa Cuadernos, la defensa de Julio De Vido presentó la recusación de los jueces, pero los miembros del TOF7 decidieron rechazar el planteo.

Cuando los magistrados se disponían a avanzar con las declaraciones de varios imputados, la defensa del ex funcionario presentó el escrito.

Audiencia virtual por la Causa Cuadernos. Foto: Captura de video.

Tras el cuarto intermedio, el Tribunal rechazó el pedido y las audiencias continuarán con su cronograma habitual.

La declaración de De Vido

De Vido negó todas las acusaciones en su contra en su declaracion: “Jamás he tenido o requerido de manera personal servicios de chofer o remisero, por la sencilla razón de moverme permanentemente con la custodia personal que tenía como Ministro, la cual era prestada por personal de la Policía Federal Argentina”.

Julio De Vido. Foto: Reuters

“No participé, en mi carácter de Ministro del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, ni de cualquier otro modo, de ningún tipo de maniobra ni asociación ilícita con los fines de perjudicar al Estado, ni mucho menos de beneficiarme. Ignoro y desconozco si hubo algún tipo de comportamiento ilícito en el marco de los hechos que se investigan en los presentes actuados”, agregó.

Para finalizar, De Vido preguntó: “¿Si ese dinero existió, dónde está? ¿No se supone que fue producto de una finalidad espuria, asociada al enriquecimiento ilícito de quien lo recibiere? ¿En qué elementos se sostienen esas afirmaciones si ninguna de las personas involucradas en aquellos hechos reconoció haber entregado dicho dinero y en razón de qué o con que proveniencia?”.