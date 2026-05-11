Le concedieron la prisión domiciliaria a Julio De Vido.

Luego de que el Tribunal Oral Federal le negara la prisión domiciliaria, los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci ordenaron que Julio de Vido continúe cumpliendo en su casa la condena por fraude al Estado.

Cabe señalar que el exfuncionario fue declarado partícipe necesario por la Tragedia de Once, que tuvo lugar el 22 de febrero de 2012.

La decisión de los camaristas está fundamentada en el infarto sufrido por De Vido el 1 de abril, a raíz del cual se le colocó un stent. En esa línea, los informes médicos advirtieron que el exministro de 76 años presenta un “alto riesgo cardiovascular” con patologías complejas como diabetes insulinodependiente, fibrilación auricular persistente e hipertensión arterial.

Cómo es la situación de Julio De Vido. Foto: NA

Cómo sigue el estado de salud de Julio De Vido

Los jueces detallaron que el exfuncionario requiere controles clínicos especializados, un tipo de dieta específica, administración permanente de medicación e infraestructura sanitaria idónea.

Además, destacaron que el Cuerpo Médico Forense advirtió que, si no se cumplía total o parcialmente con estas exigencias, el entorno carcelario se consideraría un lugar inadecuado para su alojamiento, incrementándose así el riesgo de descompensaciones y de la aparición de trastornos que afecten su salud.

En esa línea, se explicó que los medios con los que cuenta la cárcel donde está detenido no resultan suficientes y adecuados para cubrir todas las condiciones que el Cuerpo Médico indicó para atender la situación de De Vido.

La defensa del exministro viene alertando sobre el deterioro de su estado físico desde su detención en noviembre de 2025 por la Tragedia de Once. De Vido padece diabetes insulino dependiente desde hace más de 20 años, además de hipertensión y cardiopatías crónicas.

Pocas semanas atrás, durante su declaración en el juicio por la causa Cuadernos, el exfuncionario había lanzado un duro diagnóstico ante el Tribunal Oral Federal N° 7. “Soy diabético, los niveles de glucosa suben y bajan, y además me he puesto hipertenso últimamente, estoy preso y enfermo, pero preferiría morirme en mi casa. No tengo más nada que decir”.

En su indagatoria ante el juez Enrique Méndez Signori, De Vido no solo insistió en su estado de salud, sino que rechazó “total y categóricamente por falsa e infundada” la acusación en la causa Cuadernos.

Mientras el exministro cumple su condena de cuatro años por administración fraudulenta, su hospitalización reabrió el debate sobre las condiciones de detención para pacientes con enfermedades crónicas de avanzada edad en el sistema penitenciario.